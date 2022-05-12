Türkiye Gazetesi

Vitamin ve mineral eksiklikleri bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Peki, bu eksikliklerin giderilmesi için ne yapılması gerek? Op. Dr. Özlem Özyılmaz, kadınların sağlıklı bir yaşam sürmesi ve olası jinekolojik hastalıklardan korunmak için yapılması gerekenleri tek tek anlattı.

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ, ÇİKOLATA KİSTİ SEBEBİ

D vitamini, insan sağlığı için hayati öneme sahiptir. D vitamini organizmada sınırlı olarak üretilip depolanmaktadır; güneşten gelen ultraviyole B ışınları en güçlü D vitamini kaynağı oluşturmaktadır. Kadınlarda D vitamini düzeyinin düşük olması; adet sancısı, polikistik over sendromu (PCOS), endometriozis (çikolata kisti), miyom, erken yumurtalık yetmezliği (POF), kısırlık ve yumurtalık kanserinin de dahil olduğu çok çeşitli jinekolojik rahatsızlığa neden olabilmektedir. Özellikle D vitamini eksikliği ve obezite yan yana geldiğinde miyom sıklığı artmaktadır.

B12 EKSİKLİĞİ, İDRAR KAÇIRMAYA NEDEN OLABİLİR

B12 vitamini özellikle sinir hücrelerinin büyümesi ve tüm hücrelerin tamirinde önemli rol oynamaktadır. B12 vitamin eksikliğinin en belirgin zararı sinirler üzerinde ciddi boyutlarda tahribata yol açarak kalıcı sinir sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. B12 eksikliği ciddi boyutlara ulaşan vakalarda sinir sistemindeki bu tahribata bağlı olarak idrar kaçırma sorunu ortaya çıkabilmektedir.

DEMİR EKSİKLİĞİ, HALSİZLİK YAPIYOR

Demir eksikliği, vücutta yeterli miktarda demir minerali bulunmadığında ortaya çıkar. Bu, kırmızı kan hücrelerinin (alyuvar) sayısının azalmasına ve ‘kansızlık’ ya da ‘anemi’ dediğimiz bir duruma yol açar. Vücuttaki demir seviyesinin azalması; demir emiliminde bozukluk gibi nedenlerin yanı sıra anormal ve şiddetli adet kanamalarına da bağlanabilir. Dolayısıyla anemi nedeni araştırılırken kadınların adet döngüsündeki anormallikler sorgulanmalı ve uygun tedavi prosedürü uygulanmalıdır. Tedavide, hormonal doğum kontrolü, demir takviyesi gibi yöntemler önerilebileceği gibi şiddetli vakalarda rahimde yapılacak bazı cerrahi işlemleri içeren operasyonlar da önerilebilir.

A VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ, ERKEN DOĞUMA YOL AÇABİLİR

A vitamini diş, cilt ve yumuşak dokuların oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca göz retinasına renk veren pigmentleri üretmesiyle birlikte göz sağlığı için de önemli rol oynar. A vitamini eksikliği ise bahsettiğimiz sistem ve organların çok daha ötesinde bir tahribata neden olabilmektedir. Yeterli seviyede A vitamini alınmadığında, birçok insan kısırlık sorunuyla karşılaşmaktadır. Özellikle çocuk yaştaki A vitamini eksikliği, ileriki yaşlarda birçok çiftin çocuk sahibi olmasında ciddi engel teşkil etmektedir. Öte yandan gebelik süresince A vitamininin eksikliği, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve karaciğer yetmezliğine yol açabilmektedir.

FOLİK ASİT EKSİKLİĞİ KUSURLU DOĞUMA SEBEP OLABİLİR

Folik asit, birçok gıdanın içeriğinde doğal olarak veya çeşitli takviye ürünlerin içerisinde bulunur. Hücre bölünmesinde önemli fonksiyonlarda rol alması nedeniyle hamilelik, bebeklik ve ergenlik gibi hızlı büyüme dönemlerinde yeterli düzeyde tüketilmesi son derece önemli bir vitamindir. Özellikle hamilelerde folik asit eksikliği, spina bifida ve anensefali gibi nöral tüp düzensizliklerine yol açabilmektedir. Folik asit içeriği bakımından zengin olan baklagiller, kuşkonmaz, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, kuruyemişler, dana karaciğeri, tropikal meyvelerin tüketilmesi folik asit düzeylerinin korunması için önemlidir.

Dikkat, vücudunuz uyarıyor! Yorgun ve mutsuz hissediyorsanız D vitamini eksikliğiniz olabilir D vitamini eksikliğinin her zamankinden daha yorgun, enerjisiz, isteksiz ve mutsuz hissettirdiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Alime Burçin Şimşek, D vitaminin arttırılması için yapılması gerekenleri sıraladı.

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