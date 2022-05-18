Türkiye Gazetesi

Yazın gelmesiyle birlikte yeşil erik de tezgahlardaki yerini aldı. Adını her duyduğumuzda ağzımızı sulandıran eriğin faydaları saymakla bitmiyor. C vitamini yönünden zengin olan erik, kalsiyum açısından da zengin. İyi geldiği birçok hastalık da bulunan eriğin pek çok yararı mevcut.

YEŞİL ERİĞİN FAYDALARI

- Sindirim sistemini düzenler, kabızlığa çare olur. Sindirilebilir lif açısından zengin bir meyve olduğu için kabızlık ve gaz sancısı sorunlarına iyi gelir.

- Tokluk hissi sağlar, kilo verdirir. Ara öğünlerde tüketmek için idealdir. Doygunluk hissi verdiğinden acıkmayı önler. 1 kase yeşil erik yalnızca 50 kaloridir. Bu nedenle diyet yapanlar da gönül rahatlığıyla yiyebilir.

- Ayran, süt, yoğurt gibi ürünlerle tüketildiğinde kalsiyum emilimini artırır, bu yönüyle diş ve kemik sağlığını korur. Özellikle çocuk ve yaşlıların beslenmesinde mutlaka yer vermesi gereken bir meyvedir.

- C vitamininden zengin olan yeşil erik, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kan şekerini de düzenler.

- Anti aging etkisiyle cildi yeniler ve yaşlanmayı geciktirir. Daha sıkı bir vücut için düzenli olarak tüketilmelidir.

- İyi bir antioksidan kaynağı olan yeşil erik, vücudu serbest radikallere karşı korur, kalp sağlığı için de oldukça faydalıdır.

- Kolon kanseri, astım ve romatizma gibi hastalıklardan korunmak için kritik öneme sahiptir.

ERİĞİ TUZLAYARAK YEMEYİN

Birçok çeşidi bulunan erik, içeriğindeki vitamin ve mineraller bakımından yararlı bir meyve, ancak dikkat! Bazı kişiler damak zevkine daha çok uyduğu için eriği tuzlayarak yer. Oysaki eriğin tuzlayarak tüketilmesi vücuda gereksiz tuz alınmasına neden olur. Gereksiz tuz kullanımı ise, özellikle riskli gruplarda olan tansiyon ve böbrek hastaları için birçok rahatsızlığa davetiye çıkarır. Öte yandan eriğin tuz ile birlikte tüketimi vücutta ödeme neden olur.

Akciğerleri güçlendiren en etkili besinler: Uzmanı faydalarını tek tek açıkladı Kimyasallara çok sık maruz kalmak, modern kent yaşamı, sigara ve tütün kullanımı akciğer sağlığını olumsuz etkiliyor. Sağlıklı yaşam tarzı ve bazı besinlerle akciğerleri güçlendirmek mümkün. Peki, bunun için neler yemeli? İşte kendini temizleyen organlarımızdan olan akciğerlere iyi gelen besinler…

Etkisi inanılmaz! Soğanı kesip yatak odanıza koyun… Faydaları doktorları bile şaşırtıyor Yemeklerin vazgeçilmezi olan soğan, sağlığa da dost bir sebze. Hem pişmiş hem de çiğ olarak tüketilen soğanın birçok faydası bulunuyor. Doğal antibiyotik etkisi bulunan soğanın faydaları saymakla bitmiyor. Soğanı kesip başucuna koymanın etkisi ise inanılmaz…