Türkiye Gazetesi

New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde yapılan bir çalışmada, 18 kişiye, altı ay boyunca üç haftada bir doz ilaç verildi.

Araştırmacılar, Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin yıllık toplantısında yaptığı bir sunumda yüz güldüren sonuçları açıkladı. İlaç tedavisinin ardından hastalar 12 ay boyunca takip edildi. Sürecin sonunda herhangi bir kanser hücresi ve belirtisi tespit edilmediği aktarıldı.

Tedavi sürecinden sonra hastalarda ne fiziksel muayenede ne endoskopide ne de PET taramalarında kanser tespit edilemediği vurgulandı.

HİÇBİR YAN ETKİ GÖRÜLMEDİ

Uzmanlar katılımcıların bir yıla kadar başka bir tedaviye ihtiyaç duymadıklarını ve günlük aktiviteleri etkileyecek kadar kötü hiçbir yan etki göstermediğini belirtti.

Onkolog ve çalışmanın ortak yazarı olan Dr. Andrea Cercek, katılımcılarından daha fazla tedaviye gerek olmadığını öğrendiklerinde çok fazla mutlu gözyaşı döktüklerini söyledi.

Çalışmada 12 rektum kanseri hastasına üç haftada bir doz ilaç verildi. Altı ay boyunca tedavinin sürdü. Her doz ilacın 11 bin dolar (yaklaşık 184 bin TL) olduğu vurgulandı.

Öte yandan çalışmanın küçük bir grup üzerinde denendiği ve ilerleyen zamanlarda daha büyük gruplarda gerçekleştirileceği belirtildi.

“KANSER TARİHİNDE BİR İLK OLDUĞUNA İNANIYORUM”

Makalenin yazarı Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden Dr. Luis A. Diaz Jr. ise bir tedavinin bütün hastalarda kanseri tamamen yok ettiği başka bir çalışma bilmediğini söylerken, “Bunun kanser tarihinde ilk kez olduğuna inanıyorum” dedi.



Çalışmada Dostarlimab adı verilen kanser tedavisinde kullanılan bir immünoterapi ilacının verildiği belirtildi. İlacın kanser hücrelerinin maskesini kaldırarak kanser hücrelerini yok etmesini sağladığı bildirildi.

Araştırma, New England Journal of Medicine'de yayımlandı.

Son araştırma ortaya koydu: İlaçların etkinliğini artırıyor, kanser hücrelerini frenliyor Bilim adamları, kansere yakalanma riskini azaltmak için eskiden beri insanlara spor yapmaları tavsiyesinde bulunur. New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi’ndeki araştırma, egzersiz yapmanın kanser hastalığına yakalananlar üzerinde de faydalı olduğunu ortaya koydu.

Yeni araştırma ortaya koydu: D vitamini kanserin yayılmasını bloke ediyor Sağlığa pek çok faydası bulunan D vitamini ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı. Söz konusu çalışma, D vitamininin yumurtalık kanserinin yayılmasını bloke ettiğini ortaya koydu.