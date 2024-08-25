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Acil servisler doldu taştı! İshal ve kusma vakaları yüzde 50 arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Acil servisler doldu taştı! İshal ve kusma vakaları yüzde 50 arttı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemde havaların da aşırı ısınmasıyla birlikte pek çok hastalık dolaşıma girerken özellikle mide bulantısı, kusma ve ishal şikâyetlerinde ciddi artış gözleniyor.

ESMA ALTIN ANKARA- Konuyu gazetemize değerlendiren Ankara Etlik Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Otal, son haftalarda hasta sayısında neredeyse yüzde 50 oranında bir artış olduğunu söyledi. En çok mide bulantısı şikâyetiyle başvuruların olduğunu belirten Otal “Buna eşlik eden ishalin olması durumunda, sıvı kaybı ile metabolizmanın dengesi bozulabiliyor. Böbrekler de bu durumdan etkileniyor. Bazı kronik hastalığın eşlik ettiği zamanlarda ağır seyredebiliyor” dedi.

Yaşanan bu salgında Norovirüsün de etkili olabildiğine dikkat çeken Otal “Kusma, karın ağrısı ve kansız ishal başlıca belirtilerinden... Kuluçka süresi 12 ila 48 saat iken, tedavi 1-3 gün arasında sürüyor. Şiddetli ishale sebep olabiliyor. Temas ile bulaşabiliyor. Özellikle anaokulu gibi yakın temasın olduğu çevrelerde bulunmak ve kalabalık ortamlar bulaş riskini oldukça artırıyor. İshal-kusma vakalarında hastalık 3 ila 5 gün sürüyor. Eğer hastalık söz konusu süreden daha uzun sürüyorsa mutlaka bir hastaneye başvurulmalı” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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