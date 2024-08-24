Batı Nil virüsünü göçmen kuşlar taşıyor

Sağlık Bakanlığı bu yıl 6 kişide Batı Nil virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüs enfekte olmuş kuşlardan sivrisineklere, oradan da insanlara geçiyor. Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem “Türkiye’nin batı illeri risk altında. Virüsü alan çoğu hasta grip gibi atlatıyor. Aşısı yok, sineklerden korunun”

ZEYNEP KOCABIYIK'IN HABERİ - İstanbul’da Culex cinsi sivrisineklerden bulaşan Batı Nil virüsü enfeksiyonu vakalarında artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı bu yıl içinde 6 kişide Batı Nil virüsü tespit edildiğini açıkladı. Batı Nil virüsü ile ilgili bilgileri hayvan kaynaklı virüs hastalıkları konusunda uzman Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem’le konuştuk. Virüsün bir aşısı ya da özel bir tedavisi olmadığını bildiren Prof. Dr. Öktem tek korunma yolunun sivrisineklerden korunmak olduğunu söyledi.

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SORUMLU CULEX CİNSİ SİVRİSİNEKLER

Batı Nil virüsünün enfekte olmuş kuşların kanını emen ve Türkiye’de de bulunan Culex cinsi sivrisineklerin insanları ısırması sonucu bulaştığını belirten Prof. Dr. Öktem “Virüs ağırlıklı olarak bir tür sivrisinekle bulaşıyor ancak diğerleriyle de bulaşmayacağı konusunda bir garanti yok” dedi. Virüsü almış yaklaşık her 5 kişiden 1’inde ateşle beraber ishal, kusma, eklem ağrıları, baş ağrısı, vücut ağrıları veya döküntü gibi diğer belirtiler gelişebildiğini aktaran Prof. Dr. Öktem “Virüs alan kişilerin bir bölümünde ensefalit (beyin iltihabı) veya menenjit (beyin ve omurilik zarı iltihabı) gibi ciddi bir nörolojik hastalık gelişir. Nörolojik hastalık belirtileri; baş ağrısı, yüksek ateş, ense sertliği, oryantasyon bozukluğu, koma, titremeler, nöbetler veya felçtir. Çoğu kişi bu tip Batı Nil ateşi hastalığından tamamen kurtulur ancak yorgunluk ve hâlsizlik haftalar veya aylarca devam edebilir. Şu nu da ekleyelim her sivrisinekten bulaşmıyor. Sadece enfekte kuşlarla temas etmiş sivrisinekler virüsü bulaştırıyor” dedi.

TÜRKİYE’NİN BATI ŞEHİRLERİ RİSK ALTINDA

Adını hastalığın ilk görüldüğü Uganda’nın Batı Nil bölgesinden alan Batı Nil virüsü hastalığı kuşların göç etmesi nedeniyle dünyanın farklı bölgelerine taşınıyor. Kuşların göç yolları üzerindeki Türkiye’nin batı şehirlerinin risk altında olduğunu belirten Prof. Dr. Öktem, enfeksiyonun haziran ve eylül ayları arasında daha fazla görüldüğüne işaret etti. Prof. Dr. Öktem, sivrisineklerin üreme noktaları olan sulak alanların, su birikintilerinin ve baraj göl gibi alanların tehlike arz ettiğine işaret etti.

AĞIR VAKALARDA BEYİN FELCİ VE ÖLÜME YOL AÇIYOR

Virüsü alan kişilerin büyük bölümünde grip ve soğuk algınlığı gibi belirtiler ortaya çıkmasına rağmen bir bölümünde hastaneye başvurmasını gerektirecek kadar ağır tablolar görülebileceğini belirten Prof. Dr. Öktem “Vakaların bir bölümünde ise santral sinir sistemi etkilenmekte, beyin iltihabı, omurilik ve beyin zarı iltihabı gelişmektedir. Acil müdahale ve tedavi gerektiren bu hastalıklar ölümcül olabilir. Özellikle kanser hastaları ve diğer bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, kronik hastalıkları olanlar, yaşlılar ve özellikle de çocuklar Batı Nil virüsü enfeksiyonu açısından risk altındaki gruptur” diye konuştu.

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GECE YATARKEN CİBİNLİK KULLANIN

Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem, Batı Nil virüsü enfeksiyonlarından korunmanın tek yolunun sivrisineklerden korunmak olduğunu belirterek “Sineklerin ısırabileceği açık alanlarda bulunmamak, bulunacaksanız bacakları ve kolları kapatacak şekilde giyinmek, sivrisinek kovucu ilaçları sürmek, gece yatarken cibinlik kullanmak, mümkünse sivrisineklerin üreyebileceği açıkta su kapları bırakmamak gerekir” dedi.

VİRÜS ALDIKLARINDAN HABERLERİ YOK

Batı Nil virüsünün ülkemizde ilk olarak 2010 yılında görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem, Manisa bölgesinde sağlıklı vatandaşlardan kan alarak yaptıkları ve Batı Nil virüsü konusunda Türkiye’de yapılan ilk araştırma sonucunda, çalışmanın yapıldığı vatandaşların yüzde 3,5’unun kanında antikor saptadıklarını söyledi. Prof. Dr. Öktem “Yani her 100 kişiden 3-4’ü Batı Nil virüsünü almış durumdaydı. 2019 yılında yeniden artış gösteren vaka sayıları hastaneye başvuran ve testle teşhis konulan kişiler. Ancak hastalanan ancak bunun Batı Nil virüsü enfeksiyonu olduğunu bilmeyen çok sayıda kişi de var” dedi.