Son yıllarda halısaha maçlarındaki kalp krizi vakaları oldukça arttı. Hatta geçtiğimiz hafta yurdun birçok şehrinde peş peşe ölümler yaşandı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Telat Keleş, önemli uyarılarda bulundu. Keleş, kalp doktoruna gözükmeden yüksek eforlu sporlar yapılmaması gerektiğini söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Türkiye’de yaklaşık 13 bin halı saha olduğu biliniyor ve bu alanlarda kalp hastalıklarına bağlı ani ölümler önemli bir halk sağlığı problemi olarak öne çıkıyor. Havaların ısınmasıyla halı saha yaralanmalarında artış yaşandığını söyleyen Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Telat Keleş, halı saha gibi yoğun efor gerektiren sporların, fark edilmeyen kalp hastalıkları açısından risk oluşturabildiğini belirterek, bu durumun ani sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi.



Yoğun efor gerektiren spor esnasında ortaya çıkabilecek kalp hastalıklarına dikkati çeken Prof. Dr. Keleş, “Haftada bir halı saha maçı gibi amatör olarak spor yapan kişilerde müsabaka sırasında gelişen bazı hastalıklar ritim bozuklukları sebebiyle ani ölümlere yol açabiliyor. Gençlerde en sık ani ölüm sebeplerinden biri ‘hipertrofik kardiyomiyopati’ dediğimiz kalp kası hastalığıdır. Toplumda 500 kişiden birinde görülen nadir olmayan bir durumdur ve hangi yaşta ortaya çıkacağı da öngörülemiyor” dedi.



Bu sebeple ağır ve yoğun efor gerektiren sporlara başlayacak kişilerin öncesinde mutlaka kardiyolojik muayeneden geçmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Keleş, “Özellikle orta yaşta bir kişi halı saha maçı gibi efor gerektiren sporlar yapıyorsa, yürürken ya da merdiven çıkarken nefesinde kesilme hissediyor, göğsünde baskı veya yanma hissi, eforla birlikte baş dönmesi gibi şikâyetleri ortaya çıkıyorsa bu belirtileri hafif dahi olsa ihmal etmemeli” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Keleş, “Müsabaka sırasında göğse alınan sert ve şiddetli darbeler ani ritim bozuklukları sebebiyle ölüme yol açabilir” dedi.

