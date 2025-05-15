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Annelik umuduna antioksidan desteği! Resveratrol en çok bu meyvede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Annelik umuduna antioksidan desteği! Resveratrol en çok bu meyvede
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni araştırmalar, resveratrol maddesinin kadın doğurganlığı üzerinde olumlu etkileri olabileceğini öne sürüyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Son çalışmalarda, kırmızı üzüm kabuğu, yaban mersini ve fıstıkta bulunan bu güçlü antioksidanın, yumurtalık fonksiyonlarını destekleyebileceği, yumurta kalitesini artırabileceği ve yaşa bağlı doğurganlık kaybını yavaşlatabileceği yönündeki bilgiler ağırlık kazanmaya başladı.

Ancak dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Bazı çalışmalar resveratrolün düşük riskini artırabileceği ve gebelik sürecinde kullanırken dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.   

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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