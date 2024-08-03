Annesinin ağrıları ilham oldu! Migren için cihaz geliştirdi

Migren hastası annesinin ağrı sırasında yaşadığı trajedi ile büyüyen üniversite öğrencisi, annesine verdiği sözü tuttu ve ağrılarını hafifletecek bir cihaz geliştirdi. Yusuf’un geliştirdiği cihaz şimdi bütün migrenlilere çare olacak.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - İstanbul’da yaşayan 50 yaşındaki Tuğba Sayın 15 yıldır şiddetli baş ağrıları ile savaşıyordu. Doktorlar ağrılarını migren krizi olarak açıklamıştı. Sık sık krize giriyor, kendini odasına kapatıyor, avuç dolusu ilaç içiyordu. Bu sırada çocuklarıyla ve ailesiyle ilgilenemiyor adeta ağrılar yüzünden hayatı zindan oluyordu.

Oğlu Yusuf, ilk gençlik yıllarının annesinin yaşadıklarını görerek geçirmişti. Annesi ağrıları yüzünden odasına her kapandığında bir gün onun ağrılarını geçireceğine dair kendine söz veriyordu. Yusuf, üniversite tercihini de bu yönde yaptı. Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünü kazandı. Başarılı bir öğrenciydi. Mezuniyet projesi ile de annesinin ağrılarına çare oldu. Mezuniyet projesi olarak migren ağrısını hafifletmek için doğal yöntemleri teşvik eden ve ilaç bağımlılığını azaltmayı amaçlayan bir tamamlayıcı tıbbi ürün geliştirdi.

HEDEF DAHA AZ KRİZ DAHA AZ İLAÇ

Sıcak kompres, soğuk kompres ve titreşim terapisi olmak üzere üç farklı modda çalışan MigRelieve adını verdiği cihazla hastaların migren ağrısını doğal yollarla yönetmelerine yardımcı olan Yusuf Sayın “Cihaz üzerinde çalışmaya başlamadan önce dâhiliye uzmanları, nörologlar ve nörobilim uzmanlarıyla görüşmeler yaptım. Migreni tetikleyen unsurları öğrendim. Migrende etkili olan vagus siniri ve trigeminal sinirin fonksiyonları üzerinde çalıştım. Hedefim kasları gevşetip, ağrı noktalarına giden kan seviyesini düşürüp, sinir sistemini dengeleyerek baş ağrısını hafifletmek ve migren hastasının daha az ilaç kullanmasını sağlamaktı” değerlendirmesini yaptı.

İLK DEFA ANNESİNDE DENEDİ

Piyasada yer alan benzer ürünlerin sadece sıcak, sadece soğuk kompres yapan ya da titreşim sağlayan özelliğe sahip olduğunu belirten Sayın “Annemden biliyorum, herkesin migreni kendine özel ve ben bu yüzden herkesin kullanabileceği sıcak kompres, soğuk kompres ve ritmik titreşim modlarına sahip bir cihaz geliştirmeyi tercih ettim. Bu üç fonksiyon serotonin, histamin, nitrik oksit, kortizol ve peptit düzeylerini etkileyerek migren ağrısının hafifletilmesine yardımcı oluyor. Böylece hastalar daha az kullanıyor” dedi.

Geliştirdiği cihazın aşamalarını annesinde deneyen Yusuf Saygı, cihazı üretim safhasına getirebilmek için doktorlarla ve mühendislerle iş birliği yapılması gerektiğini söyleyerek “O aşamaları da geçtiğimizde annem ve aynı hastalığı yaşayanlar daha az ağrı çekecek, günlük işlerini yapacaklar ve çocuklarına vakit ayırabilecekler” diye konuştu.

AĞRI GELİNCE HAYATTAN KOPUYOR

Yusuf Saygı, annesinin migren atağı geçirdiğinde hayattan kopmuş gibi davrandığını belirterek “Odasına çekilip yatağa uzanmak zorunda kalıyor, çok fazla ilaç tüketiyordu. Bu deneyim, annem gibi şiddetli baş ağrısı çeken insanlar için ilaç kullanmadan ağrılarını hafifletebilecekleri ve günlük aktivitelerine devam edebilecekleri bir çözüm bulmayı amaçlayan bir ilham kaynağı oldu” diyor.