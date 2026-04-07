Baharın gelmesiyle çocuklarda alerjik rinit ve astım vakalarında artış gözleniyor; uzmanlar, polenlere karşı önlem alınmasını ve erken tedaviyi öneriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Bahar aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda alerjik hastalıklarda artış yaşandığına dikkati çeken çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Eser Akkuş, polenlerin özellikle alerjik bünyeli çocuklar için risk oluşturduğunu belirtti.

Akkuş, bu dönemde alerjik rinit ve astım vakalarında belirgin artış görüldüğünü ifade etti. Hapşırma, burun akıntısı, göz kaşıntısı, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Akkuş, erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti. Ailelerin belirtileri göz ardı etmemesi gerektiğini belirten Akkuş, tedavi edilmeyen alerjilerin astıma dönüşebileceği uyarısında bulundu.



Uzmanlar, polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve dengeli beslenmenin bağışıklığı güçlendirdiğini belirterek, gerekli durumlarda doktora başvurulmasını tavsiye ediyor.

