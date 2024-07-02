Erkeklerle aradaki makas kapanıyor! Kadınlarda uyuşturucu kullanımı artıyor

“Madde Kullanıcıları Profil Analizi 2022 Yılı Narkolog Raporu”na göre Türkiye’de uyuşturucu madde kullananlar arasında kadınlarda büyük bir artış görülüyor. Uzmanlar bu artışın endişe verici olduğunu duyurdu...

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Kadınlar arasında sigara kullanımındaki artış, uyuşturucu kullanımına da yansıdı. Araştırmalar, gençlerdeki artışa paralel olarak uyuşturucu kullanan kadınların sayısının da arttığını gösteriyor. Son yıllardaki aşırı artışla birlikte kadınlarla erkekler arasındaki makasın kapanmaya başladığını söyleyen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç “Madde Kullanıcıları Profil Analizi 2022 Yılı Narkolog Raporu’na göre kullanıcıların yüzde 93,8’i erkeklerden, yüzde 6,2’si kadınlardan oluşuyor. Oranlara bakıldığında hâlâ erkekler açık ara önde gibi görünmekle birlikte, bu sonuç bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında, kadınların uyuşturucu kullanımında uzmanları harekete geçirmesi gereken ciddi bir artış görülüyor” dedi.

DAMAR İÇİ MADDE KULLANIMI DAHA FAZLA

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) verilerine göre uyuşturucu kullanan kadınların eşlik eden psikolojik problemlerinin daha fazla olduğu görülüyor. Kadınların depresyon ve anksiyete oranlarının erkeklere göre daha yüksek olduğu tespit ediliyor. Kadınlar bağımlılık tedavisinin yanında ruhsal problemleri ile ilgili de tedavi görmek zorunda kalıyor.

Yine YEDAM verileri kadınların uyuşturucu madde tercihinde erkeklerden farklı olarak daha fazla damar içi uyuşturucuları tercih ettikleri, ecstasy ya da kokain kullanımının kadınlarda daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.

TEDAVİYE BAŞVURU DAHA DÜŞÜK

Kadınların uyuşturucu bağımlılığının daha zor olduğunu belirten Doç. Dr. Dinç, başvuru oranlarının da daha düşük olduğunu söyledi. Kadınların uyuşturucu konusunda dezavantajlı gruplar olduğunu söyleyen Doç. Dr. Dinç “Tedaviye başvuru oranları da düşüktür. YEDAM’a başvuran her dört dört kişiden sadece biri kadındır. Buna karşılık kadınların iyileşme hızları da daha düşüktür. Erkeklere göre dezavantajlı olan kadınların sosyal destekleri zayıf, ruhsal ve fiziksel sağlıkları daha bozuk ve ruhsal problemleri daha fazladır. Bu yüzden uyuşturucu ile mücadele ve tedavi konusunda desteklenmesi gereken bir gruptur” diye konuştu.

BAĞIMLILIKLARLA MÜCADELEDE TÜRKİYE MODELİ

Doç. Dr. Mehmet Dinç, Türkiye’ye has bir ‘bağımlılıklarla mücadele ve tedavi modeli’ geliştirildiğini belirterek “Her toplumun kendine özgü kültürel özelliklerine bağlı avantajları, dezavantajları var. Biz de 20 ülkeyi araştırdık. 10 ülkeye gidip gözlemledik ve bunun sonucunda Türkiye’ye özgü bir model geliştirdik. Toplam 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezinde ücretsiz danışmanlık ve tedavi hizmeti verdik. Danışmanlık merkezlerimizi bir milyonun üzerinde kişinin aradığını, merkezlere gelen 61 bin kişiyle 302 bin psikoterapi seansı yapıldı” dedi.

Doç. Dr. Dinç, Yeşilay’ın aynı zamanda bir federasyon oluşturduğunu belirterek, bağımlılıklarla mücadele hizmetlerinin uluslararası arenada da sürdürüldüğünü, 95 ülkede, ülke Yeşilayları bulunduğunu da sözlerine ekledi.

UYUŞTURUCU KULLANANLARDA ŞİZOFRENİ TETİKLENİYOR

Madde kullanım bozukluklarının ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkili olduğunu aktaran Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç “Kenevir kullanım bozukluğuna bağlı şizofreni oranı son 50 yıldır artmakta. Özellikle genç erkekler arasında kenevir kullanım bozukluğu ve şizofreni arasında bağlantı kuran güçlü kanıtlar bulunuyor. Buna göre 21-30 yaş arası erkekler arasında, kenevir kullanım bozukluğuna bağlı önlenebilir şizofreni vakaları yüzde 30’a kadar ulaşabilir. Eğer 2021 yılında kenevir kullanımı engellenebilseydi, 16-49 yaş arası erkeklerde şizofreni vakalarının yaklaşık yüzde 15’i önlenebilirdi” dedi.

MADDE BAĞIMLILIĞI SUÇA İTİYOR

Madde bağımlılığı ile suça yatkınlık arasında açık bir ilişki olduğuna işaret eden Doç. Dr. Mehmet Dinç “Dolayısıyla madde bağımlılığıyla mücadele, toplumu, toplumsal huzuru korumak açısından da önemli. İçişleri Bakanlığının Narkolog 2023 Profil Analizi’ne göre, uyuşturucu kullananların yüzde 50,7’si, haklarında farklı bir suçtan adli işlem yapıldığını ifade etmiştir. Farklı suçlardan adli işlem gördüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 52,7’sinin cinayet, darp, yaralama gibi kişilere karşı suçlara; yüzde 37,9’unun ise hırsızlık, yağma gibi mala karşı suçlara karıştığı belirlenmiştir” diye anlattı.