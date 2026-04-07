Geliştirme adımları ülkemizde atılarak klinik çalışmayla hastalara ulaşan Türkiye’nin ilk özgün akıllı kanser ilacı adayı, kan kanserleri dışındaki katı tümörlerde araştırıldı. Yeni bir taşıyıcı teknolojisi sayesinde doğrudan tümör hücresi hedeflenerek, kemoterapinin etkinliği artıyor ve yan etkileri azalıyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun müjdesini verdiği FAZ 1 klinik çalışmaları başarıyla tamamlan Türkiye’nin ilk özgün kanser ilacı adayı, yerli ve yabancı yatırımcıların gözdesi hâline geldi. “Çekirdek yatırım” ve “Seri A yatırım” turunda 14,2 milyon dolar yatırım ve 6 milyon doların üzerinde kamu desteğiyle FAZ 1 klinik çalışmaları sürdürülen ilaç adayı küresel yatırımcıların da iştahını kabartıyor.



ÖNERİLEN HABERLER SAĞLIK Kanserli hücre fotokopi makinesi gibi çalışıyor

Biyoteknoloji girişimi RS Research’ün, Türkiye’nin keşiften kliniğe ulaşan ilk özgün ilaç adayı olan RS-0139’ün klinik çalışmaları solit tümörler (katı tümörler) üzerinde yürütülüyor. İlk olarak akciğer tümöründe çalışmaları başlayan ilaç adayının kullanılacağı kanser türleri, FAZ 1 sırasında genişletildi. Kan kanserleri hariç akciğer, böbrek, pankreas, göğüs gibi organların kanserlerinde çalışmaları yapılan ilaç adayı, yine özgün olarak geliştirilen ilaç taşıyıcı platform teknolojisiyle direkt olarak tümörü hedefliyor.

YAN ETKİSİ DÜŞÜK, ETKİSİ YÜKSEK

SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesinde yürütülen FAZ 1 klinik araştırması başarıyla tamamlanan yeni ilaç adayının akıllı nano ilaç teknoloji ile geliştirilen hedefli bir kemoterapi ajanı olduğunu belirten RS Research’ün kurucusu ve Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal “Bizim teknolojimiz ilacın doğrudan tümör hücresini hedeflenmesini sağlayarak, yan etkileri azaltıyor. Aynı zamanda tedavinin de etkisini artırıyor. Biyoteknoloji girişimimizde çeşitli kanser türleri için bu teknolojiyle geliştirdiğimiz ilaç adayları üzerinde çalışmalarımız hızla devam ediyor” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ EKOSİSTEMİN ÜRÜNÜ OLAN İLK İLAÇ

Türkiye’nin ilaç inovasyonu alanındaki potansiyelini ortaya koyan bu başarıya imza atan Prof. Dr. Rana Sanyal çalışmaları ile 2024 yılında EIC Avrupa Kadın Yenilikçiler Büyük Ödülü’nün de sahibi oldu. Kamu ve özel sektör iş birliği ile ortaya çıkan programının çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından desteklendiğini ifade eden Prof. Dr. Rana Sanyal şunları söyledi:

Erken dönem araştırmalarımızı yürüttüğümüz Boğaziçi Üniversitesi ve Hedefli Tedavi Teknolojileri Merkezinden, klinik araştırmalarımızı yürüten uzman ekiplere ve iş ortaklarımıza, araştırmaya katılan gönüllülerden yatırımcılarımıza kadar bu başarıda çok sayıda kişinin emeği ve katkısı var. FAZ 1 sürecimizin farklı aşamaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının HAMLE Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklendi. Turcorn100 şirketleri arasına girerek ekosistemimizin en başarılı start-up’larına yönelik programlarda yer aldık. Bu süreçte hem biz hem de tüm paydaşlarımız çok değerli deneyimler kazandık. Benim için bu tablo, bilimsel araştırmaların insana ulaşmasında güçlü bir ekosistemin ne kadar belirleyici olduğunun çok çarpıcı bir göstergesi.

ULUSLARARASI YATIRIMCILARLA YOĞUN TEMASLAR

Çalışmalarını bu aşamaya getirmek için gerekli finansal kaynağı Gen İlaç, Eczacıbaşı Momentum, İstanbul Portföy ve ACT Venture Partners’dan toplam 14,2 milyon dolar yatırım ve 6 milyon doların üzerinde kamu desteğiyle sağlayan RS Research’ün kurucu ortağı Dr. Sena Nomak bu gelişmelerin şirketin uluslararası büyüme yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

İlk ilaç adayımızın FAZ 1 klinik araştırmasını başarıyla tamamlaması hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu sonuca, Seri B yatırım turumuz kapsamında uluslararası yatırımcılarla temaslarımızı yoğunlaştırdığımız bir dönemde ulaşmış olmamız, yürüttüğümüz görüşmelere de önemli katkı sağlayacak. Ülkemizde başlayan bu yolculuk, derin teknoloji girişimcilerimizin küresel ölçekte görünürlüğünü artıracak. Türkiye’nin ilk özgün ilaç adayını geliştirmeyi başardıktan sonra şimdi de onu FAZ 1 sonuna başarıyla taşımış olduk. Bundan sonraki aşamalarda da çıtayı yükselterek çalışmalarımızı daha büyük bir kararlılık ve motivasyonla sürdüreceğiz.

FAZ 1 NEDİR?

FAZ 1, yeni bir ilacın, aşının veya tedavi yönteminin insanlar üzerindeki ilk klinik deneme safhasıdır. Temel maksadı, az sayıda sağlıklı gönüllüde (20-80 kişi) güvenliği, yan etkileri ve uygun doz aralığını belirlemektir. Bu aşama, ilacın vücutla etkileşimini ve toksisitesini ölçer. FAZ 2, ilacın hedeflenen hastalık üzerindeki etkisinin ve uygun dozajının belirlenmesi için sınırlı sayıda (100-300) hasta gönüllü üzerinde yapılan çalışmalardır. FAZ 3: Tedavinin etkili ve güvenli olduğunun geniş hasta gruplarında (1.000-3.000+) kanıtlandığı aşamadır. Mevcut tedavilerle karşılaştırma yapılır ve bu fazın sonunda ruhsat başvurusu yapılabilir. FAZ 4 (Pazarlama Sonrası İzleme): İlaç onay alıp piyasaya çıktıktan sonra, uzun vadeli etkilerini ve nadir yan etkilerini izlemek için yapılan çalışmalardır.

BAŞKA KANSER İLAÇLARI DA YOLDA

Biyoteknoloji alanında yaşanan gelişmeler özellikle kanser tedavisinde yeni nesil ilaç teknolojileriyle önemli bir boyut kazandı. Bu alanda Türkiye’den çıkıp uluslararası bir görünürlük yakalayan Prof. Dr. Rana Sanyal ve erkek kardeşi Dr. Sena Nomak tarafından, kurulan RS Research, taşıyıcı platform teknolojisiyle farklı kanser türlerini hedefleyen beş ilaç adayı geliştirdi.Türkiye’de keşiften kliniğe ulaşan ilk özgün ilaç adayı RS-0139’un ve şirketin ilaç taşıyıcı platform teknolojisinin fikri mülkiyeti, ödüllü uluslararası patentlerle korunuyor

