Chad Thompson, 20 yıl boyunca sessiz bir sorunla mücadele etti. Düzgün idrar yapamıyordu ve bu durum sürekli onda kaygıya yol açıyordu. Bir gece boyunca en az 8 kez tuvalete kalkıyordu. Hayatını kabusa çeviren durumun nedeni ortaya çıktı. Liverpool’da yaşayan 44 yaşındaki Chad, mesanesini hiçbir zaman tam boşaltmış gibi hissetmiyor, gecede en az 8 kez tuvalete kalkıyor ve bu durum uykusunu altüst ediyordu.

28 YAŞINDAYKEN ORTAYA ÇIKTI 28 yaşındayken başlayan sorun talihsiz adam için uykusuz geçen geceler ve denenen sayısız başa çıkma yöntemi hayatının neredeyse yarısını ele geçirdi. Doktora giden Chad’a ‘prostat büyümesi’ teşhisi kondu. Su tüketimini azaltmaktan ilaçlara ve ameliyatlara kadar pek çok yöntem deneyen Chad, hiçbirinden kalıcı fayda göremedi. Ta ki bir doktorun önerdiği ‘iTind’ denilen uygulamaya kadar… Uzmanlar tarafından yapılan bu yöntem, beş dakikadan kısa sürüyor.

“YA HİÇ BAŞLAMIYORDU YA ANİDEN GELİYORDU” Yaşadığı sorundan dolayı çok uzun yıllar uykusuzluk çeken Chad, Sun Health’e şunları söyledi: “Yıllardır eksikliğini hissettiğim şey bu kadar basitti. İdrara çıkmakta ciddi sorunlar yaşıyordum. Ya hiç başlamıyordu ya da aniden geliyordu. Bu yüzden geceleri sürekli kalkıyordum. Uyku benim için büyük bir sorun haline geldi. Gecede defalarca tuvalete kalkıyordum, ertesi gün işte tamamen bitkin oluyordum. Akıllı saatimle uykumu takıntılı şekilde takip etmeye başladım ve veriler ne kadar az derin uyku aldığımı açıkça gösteriyordu.” Prostat büyümesi özellikle 50 yaş üstü erkeklerde oldukça yaygın ve genellikle ciddi bir durum olarak görülmüyor. Ancak idrar yaparken zorlanma, mesanenin tam boşalmadığı hissi ve özellikle geceleri sık idrara çıkma gibi belirtiler hayatı zorlaştırabiliyor.



SEÇENEKLER TÜKENMİŞTİ, SONUNDA ÇARE BULUNDU ‘iTind’ uygulaması, Chad’e normal bir hayata dönme umudu verdi. Minimal invaziv bu yöntemde, belirtileri hafifletmek için prostatın içine küçük bir tel kafes yerleştirildi. Şampanya mantarına benzeyen bu aparat birkaç gün içinde çıkarıldı, ancak etkisi kalıcı oldu.

Annesiyle konuşup babasında da benzer şikayetler olduğunu öğrenmesi, onu doktora gitmeye itti. Yapılan testlerin ardından akım hızı ölçümü ve ultrasonla mesanesinde idrar kaldığı tespit edildi. 28 yaşındayken benign prostat hiperplazisi (BPH, prostat büyümesi) tanısı kondu. Prostat büyümesi 60 yaşına kadar erkeklerin yaklaşık yarısını, 85 yaşına gelindiğinde ise yüzde 90’ını etkiliyor.



“BENİM İÇİN ÇOK RAHATTI” Prostat büyüdüğünde idrar kanalına baskı yaparak idrar akışını yavaşlatabiliyor. Her zaman tedavi gerekmese de hayat tarzı değişiklikleri ya da ilaçlar önerilebiliyor. Chad ise yıllar içinde ilaçların geçici fayda sağladığını söylüyor. Bu sorunu yaşayanların yardım istemekten çekinmemesi gerektiğini belirten Chad, “Biraz ağrı ve kanama oldu ama buna hazırlıklıydım. Cihaz çıkarılırken ‘hayatımda yaptığım en iyi şey olabilir’ diye düşündüm. Taburcu olmadan önce idrar yapmam gerekiyordu. Benim için çok rahattı. Yıllardır böyle bir şey yaşamamıştım” dedi.

