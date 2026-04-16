CAR-T hücre tedavisi Türkiye’de kamu hastanelerinde uygulanmaya başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Hekimlerimiz bu tedaviyi Etlik Şehir Hastanemizde 10 hastaya uyguladı. Hastaların birçoğu neredeyse iyileşti” dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kan kanserlerinin tedavisinde kullanılan ve bir süredir klinik çalışmaları devam eden CAR-T hücre tedavisinin Türkiye’de kamu hastanelerinde uygulanmaya başladığını söyledi.

Yurt dışında büyük maliyetlerle yapılan tedavinin artık yerli imkânlarla hastalara sunulabildiğini aktaran Memişoğlu, “Hekimlerimiz bu tedaviyi Etlik Şehir Hastanemizde 10 hastaya uyguladı. Hastaların birçoğu neredeyse iyileşti” dedi. 18 yaş üstünde lenfoma ve lösemi hastalarında kullanılan CAR-T tedavisinde, hastanın kendi hücreleri laboratuvarda kansere karşı eğitildikten sonra geri veriliyor ve iyileşme sağlanıyor.

