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Karnınız mı aç ruhunuz mu? Duygusal açlığın ipuçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karnınız mı aç ruhunuz mu? Duygusal açlığın ipuçları
Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hepimiz zaman zaman açlık hissiyle mutfağa ya da çekmeceye yöneliriz. Ancak bu açlık her zaman bedenimizin ihtiyaçlarından mı kaynaklanır, yoksa yorgunluk, stres ya da yalnızlık gibi duygusal bir boşluğu doldurma çabasından mı? Eğer bu ayrımı yapamıyorsanız, kilo vermeyi unutun!...

ZİYNETİ KOCABIYIK - TÜİK’in 2022 Sağlık Araştırması verilerine göre Türkiye’de 15 yaş ve üzerindeki kişilerde obezite oranı yaklaşık yüzde 20,2. Yani ülkemizde her 5 kişiden biri obez kabul ediliyor. Obezitenin birçok sebebi var. Bu sebeplerden biri de “duygusal açlık”

Günümüz toplumlarında modern yaşamın stresi, yalnızlık ve sosyal izolasyonu, kişilerin içlerindeki boşluğu “duygusal açlık” olarak ifade etmelerine yol açıyor. Bu duygu, aşırı yemek yiyerek kendini avutmaya yönelik davranışları tetikliyor ve obezite salgınına katkıda bulunuyor.

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NE YEDİĞİNİZDEN ÇOK NEDEN YEDİĞİNİZ ÖNEMLİ

Diyetlerin sadece yüzde 5’inin uzun vadede başarılı sonuç verdiğini yani sürdürülebilir kilo yönetiminin düşük olduğunu söyleyen iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Kaya “Duygusal açlık, kilo yönetimi ve obeziteyle mücadele sürecini doğrudan etkileyen önemli bir psikolojik faktördür. Çoğu kişi gerçek iştahtan mı yoksa duygusal sebeplere bağlı olarak mı yemek yediğinin farkında değil. Duygusal yeme problemini çözmediğiniz takdirde istediğiniz kiloya ulaşmanız çok zordur. Duygusal açlık fark edilmeden yaşanır. Ancak fark edildiğinde kontrol altına alınabilir. Kilo verme yolculuğunda en önemli adım, ne yediğinizden çok neden yediğinizi anlamaktır” dedi.

DUYGUSAL AÇLIKLA MÜCADELE İÇİN ÜÇ ÖNEMLİ PÜF NOKTASI: ACIKINCA BİR BARDAK SU İÇİN

Duygusal açlıkla başa çıkabilmek için basit tedbirler alınabileceğini söyleyen Dr. Ayça Kaya püf noktalarını şöyle sıraladı:

  • Beslenme günlüğü tutun. Ne yediğinizi ve ne hissettiğinizi yazın? Sıkıldın mı endişeli misin? Üzgün müsün? Hangi duyguların sizi yemeğe yönlendirdiğini anlamak adına güçlü bir araçtır.
  • Bazen susuzluk hissi fiziksel açlık gibi hissedilebilir. Açlık hissettiğiniz her zaman kocaman bir bardak su için. Hâlâ aç hissediyorsanız sağlıklı bir yemek veya atıştırmalık hazırlayabilirsiniz. Duygusal açlık durumunda ilk saldırdığımız ürünler olan cips, dondurma, gofret, şekerleme, çikolata gibi ürünleri satın almayın. Buzdolabında ya da çekmecenizde elinizin altındaki ürünler sağlıklı ürünler olsun.
  • Açlık hissettiğinizde bir fincan kahveye süt ekleyerek tüketin. Sütlü kahve açlık duygunuzu bastırır.  Kahveye ekleyeceğiniz sütün içindeki laktik asit sizi biraz gevşetir ve kafein sempatik sinir sisteminizi uyararak yağ yakıcı etkisini gösterir ve tokluk sağlar.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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