Kronik hastalıklarda alarm! Tedaviye uyum hayati önemde
Kahramanmaraş’ta “Dünya Tedaviye Uyum Günü” etkinliğinde uzmanlar, hipertansiyon, diyabet ve obezitede tedaviye uyumun hayat kurtardığını vurguladı. Öte yandan Türkiye’de ilaç kullanım oranlarının düşük olduğu belirtildi.
27 Mart ‘Dünya Tedaviye Uyum Günü’ münasebetiyle Kahramanmaraş’ta düzenlenen etkinlikte uzmanlar, kronik hastalıklarda tedaviye uyumun artırılmasının hayati önem taşıdığına dikkati çekti.
Prof. Dr. Mustafa Araz ve Prof. Dr. Oktay Ergene; hipertansiyon, diyabet ve obezite gibi hastalıkların kontrol altına alınmaması hâlinde erken ölümlere yol açtığını vurguladı.
KİGEM Kadın İş Gücünü Geliştirme Merkezindeki etkinlikte konuşan Prof. Araz, kronik hastalıkların uzun vadede organ ve dokularda ciddi hasarlara yol açtığını ifade ederek, “En sık görülen hastalıklar arasında hipertansiyon ve diyabet yer alıyor. Bu hastalıklar, kalp, damar, böbrek ve sinir sistemi gibi birçok organda hasara yol açarak uzun vadeli komplikasyonlara sebep oluyor” dedi.
Sinsi sinsi ilerliyor: Yüksek tansiyon böbrekleri de götürüyor
ÜÇÜ BİRBİRİYLE BAĞLANTILI
2030 yılına yönelik hedeflere de değinen Araz, “Türkiye’de tedavi başarı oranını diyabette yüzde 36,7’den, hipertansiyonda ise yüzde 22,2’den yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Ergene ise diyabet, obezite ve hipertansiyonun birbiriyle bağlantılı olduğunu belirterek, “Hipertansiyon, dünyadaki ölümlerin ve kalp hastalıklarının önemli bir kısmından sorumlu. Ancak toplumda yeterince ciddiye alınmıyor. Türkiye’de sağlık sisteminde ilaca erişim çok iyi durumda iken kronik hastalıklar için düzenli ilaç kullanım oranlarımız düşük” dedi.