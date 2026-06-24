Uzmanlar, uzun süre oturarak çalışmanın sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerken, yeni bir araştırma ofis çalışanları için basit ama etkili bir çözüm ortaya koydu. Buna göre her saat başı yapılacak beş dakikalık yürüyüş molaları, verimliliği düşürmeden ruh hali, enerji ve dikkat seviyesini artırabiliyor.

E-posta cevaplamak, toplantılara katılmak ve bilgisayar başında çalışmak, modern ofis hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak günün büyük bölümünü hareketsiz geçirmek, kilo artışı, kalp hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi sağlık sorunlarının riskini artırabiliyor. Uzmanlar, çalışanların daha fazla hareket etmesi gerektiğini belirtirken, yeni bir çalışma, bunun ne kadar ve ne sıklıkta yapılması gerektiğini gözler önüne serdi.

11 BİNDEN FAZLA OFİS ÇALIŞANI DEĞERLENDİRİLDİ

British Journal of Sports Medicine'de yayımlanan araştırmada, iş sırasında verilen kısa hareket molalarının çalışanların performansı üzerindeki etkisi incelendi. Columbia Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, çoğunluğu ofis çalışanı olan 11 binden fazla ABD'li çalışanın günlük rutinleri değerlendirildi.

Masa başında çalışanlar dikkat! 5 dakikalık molanın etkisini duyan şaşıp kalıyor

SAAT BAŞI VERİLEN BEŞ DAKİKALIK MOLALAR RUH HALİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Katılımcılar önce normal çalışma düzenlerinde gözlemlendi. Ardından iki hafta boyunca farklı aralıklarla beş dakikalık yürüyüş molaları uygulandı. Araştırmada, her yarım saatte bir yapılan yürüyüşlerin ruh halini iyileştirdiği ancak iş akışını daha fazla böldüğü görüldü. İki saatte bir yapılan yürüyüşler de fayda sağlarken, en dengeli ve uygulanabilir yöntemin her saat başı beş dakikalık hareket molası olduğu belirlendi.

Araştırmayı yürüten Keith Diaz, yetişkinlerin uyanık oldukları sürenin büyük bölümünü hareketsiz geçirdiğini belirterek, kısa yürüyüşlerin yorgunluğu azaltabileceğini ve çalışanların kendilerini daha enerjik hissetmelerini sağlayabileceğini ifade etti.

Masa başında çalışanlar dikkat! 5 dakikalık molanın etkisini duyan şaşıp kalıyor

Uzmanlara göre kısa molalar yalnızca fiziksel sağlığa değil, zihinsel performansa da katkı sağlıyor. Yürüyüşler; dikkat, hafıza ve yönetici işlevlerin desteklenmesine yardımcı olabiliyor. Ayrıca bu molaların işten uzaklaşmak anlamına gelmediği, telefon görüşmeleri sırasında yürümek veya yürüyerek toplantı yapmak gibi yöntemlerle çalışma düzenine kolayca dahil edilebileceği belirtiliyor.

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