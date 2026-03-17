Yaşar Üniversitesinde yürütülen projede, ofis çalışanlarının boynuna yerleştirilen sensörlerden elde edilen veriler yapay zekâ ile analiz edilerek uzun süreli oturmaya bağlı boyun ve bel rahatsızlıklarının erken aşamada tespit edilmesi hedefleniyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Ofis çalışanlarının günün büyük bölümünü oturarak geçirmesi boyun ve bel ağrılarını artırıyor.

Yaşar Üniversitesinde yürütülen proje, sensör ve yapay zekâ yardımıyla bu riskleri erken aşamada tespit etmeyi hedefliyor.

Proje ile ilgili bilgi veren İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gora, “Bu proje ile ofis ortamlarında çalışan bireylerin karşılaştığı ergonomik riskleri incelemeyi hedefliyoruz. Öncelikle çalışanların maruz kaldığı kas-iskelet sistemi risklerini tespit etmeye karar verdik. Bu amaçla ofis çalışanlarının boynuna yerleştirilen sensör sayesinde gün içindeki hareketlerini kayıt altına alacak bir sistem kurduk. Yapay zekâ algoritmalarıyla çalışanların maruz kaldığı riskleri analiz ederek gelecekte riskli çalışma koşullarına maruz kalıp kalmadıklarını öngörmeyi amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

