Çocukların sık tükettiği paketli ve katkı maddeli gıdalar; obeziteden erken ergenliğe, alerjik reaksiyonlardan kansere kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor.

Doç. Dr. Yakup Çağ, çocukların sık tükettiği paketli ve katkı maddeli gıdaların zararları hakkında bilgi verdi.

"BÜYÜME GERİLİĞİ, UYKU PROBLEMLERİ, BAŞ AĞRILARI..."

Katkı maddelerinin başında renklendiriciler, koruyucular ve tat artırıcıların geldiğini aktaran Çağ, "Paketli gıdalarda en sık karşılaştığımız maddeler renklendiriciler, sodyum benzoat içeren koruyucular ve 'Çin tuzu' olarak bilinen monosodyum glutamattır. Ayrıca stabilizatör ve emülgatörler de bu ürünlerde yaygın olarak bulunur. Katkı maddelerinin çocuklar üzerindeki etkileri hafife alınmamalı. Bu maddeler alerjik reaksiyonlara, hatta anafilaksiye kadar gidebilen tablolara yol açabilir. Astım atakları, büyüme ve gelişme geriliği, hiperaktivite, davranış bozuklukları, uyku problemleri ve baş ağrıları görülebilir." ifadelerini kullandı.

ERKEN ERGENLİĞE NEDEN OLUYOR

Katkı maddeli gıdaların obezite riskini de ciddi şekilde artırdığına dikkati çeken Çağ, şöyle devam etti: "Obezite, hipertansiyonla seyreden metabolik sendrom, ilerleyen yaşlarda kanser riskinin artması, bağırsak florasının bozulması gibi birçok problemi beraberinde getirir. Erken ergenlik de bu beslenme alışkanlıklarıyla yakından ilişkilidir. Kız çocuklarında 8 yaşından, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce ergenlik belirtilerinin başlaması erken ergenlik olarak kabul edilir. Kızlarda göğüs tomurcuklanması, erkeklerde testis hacminin artması ilk belirtilerdir."

Erken ergenlikte sadece beslenmenin değil çevresel faktörlerin de etkili olduğunu anlatan Çağ, arsenik, kurşun, cıva gibi ağır metallerin, bisfenol A ve fitalat içeren ürünlerin ciddi risk oluşturduğunu kaydetti.

Çağ, ailelerin, kimyasal maruziyetten çocuklarını mutlaka uzak tutmaları gerektiğini belirterek, "Özellikle 3 yaş altındaki çocuklara katkı maddesi içeren gıdalar kesinlikle verilmemeli. Paketli ürünlerde E100, E200 gibi E kodları mutlaka kontrol edilmeli. CE ve TSE belgesi olmayan ürünlerden uzak durulmalı." ifadelerini kullandı.

