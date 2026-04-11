Bu yılki Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü’nü kazanan Şilili bilim insanı biyokimyager San Martin, patates kabuklarını kullanarak yaşlıların daha rahat ilaç içmesini kolaylaştıran bir keşif yaptı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - 2025 Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri ödülü, bu yıl yaşlıların daha kolay ilaç kullanmasını sağlayacak yeni bir sistem geliştiren Şilili Bilim kadını Maria Elsa Pando San Martin’e gitti. Şili Üniversitesi Tıp Fakültesinden biyokimyager Maria Elsa Pando San Martin, patates kabuklarından elde edilen özel bir yapı ile ağızda eriyen Vitamin B12 taşıyıcı sistemi geliştirdi. Bu yenilikçi yaklaşım, özellikle yutma güçlüğü yaşayan yaşlı kişiler için büyük kolaylık sunmayı hedefliyor.



San Martin’in geliştirdiği teknoloji “orodispersibl film” olarak adlandırılıyor. Patates kabuklarından elde edilen özel bir nişasta ile üretilen bu ince film, ağızda yaklaşık 60 saniye içinde çözünüyor. Böylece Vitamin B12, klasik tabletlerde olduğu gibi mideye gitmeden doğrudan dolaşıma karışabiliyor. Mide bağırsak problemlerini de önleyen bu yöntem, özellikle yutma güçlüğü çeken yaşlı kişiler için hem konforlu hem de daha etkili bir alternatif sunuyor. Uzmanlara göre Vitamin B12 eksikliği, özellikle ileri yaştaki kişiler için oldukça yaygın ve ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Ancak klasik tedavi yöntemleri yani haplar ya da enjeksiyonlar her zaman kolay uygulanamıyor. Yaşlılar yutma zorluğu çektiği için çoğu zaman tedavilerini gerçekleştiremiyor. San Martin’in geliştirdiği bu film teknolojisi ise dil altından hızlı emilim sağlayarak hem klasik hap ve iğne yöntemlerine alternatif olarak öne çıkıyor.

GELECEKTE İLAÇLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Ağızda eriyen film teknolojisinin sadece Vitamin B12 ile sınırlı kalmayabileceğini belirten San Martin, bu yöntemin farklı vitaminler ve ilaçlar için de kullanılabileceğini ifade ediyor. Bu durum, özellikle yaşlı nüfusun arttığı dünyada ilaç kullanım alışkanlıklarını kökten değiştirebileceği ifade ediliyor. “Döngüsel beslenme” yaklaşımıyla geliştirilen sistem, atıkların yeniden değerlendirilerek yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesini sağlıyor.

Patates kabuğundan çıkan ödül! Şilili Maria Elsa Pando San Martin yaptı...

“DÖNGÜSEL BESLENME” HASTALIĞA ŞİFA OLDU

San Martin, projenin çıkış noktasını “israf edilen kaynakları yeniden değerlendirme” fikri olarak özetliyor. Gıda sanayisinde çoğu zaman çöpe giden patates kabuklarının, aslında yüksek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan San Martin, bu yan ürünleri biyomedikal alanda kullanarak yeni bir çözüm geliştirdiklerini belirtiyor. San Martin’in atıkların ilaca dönüştürülmesi ile ilgili çalışmaları yalnızca bu projeyle sınırlı değil. Omega-3 türevlerinden antioksidan lipid teknolojilerine, nar kabuğu polifenollerinden nörodejeneratif hastalıklara kadar geniş bir alanda araştırmalar yürüten San Martin, son yıllarda uluslararası bilim dünyasında dikkat çeken isimlerden biri hâline geldi.

Patates kabuğundan çıkan ödül! Şilili Maria Elsa Pando San Martin yaptı...

İLK DEFA YABANCI BİR BİLİM İNSANI ÖDÜL KAZANDI

Sabri Ülker Bilim Ödülü’nü bu yıl ilk defa bir yabancı bilim insanı kazandı. Vakfın kuruluşundan bu yana ortaya koyduğu “insan sağlığına katkı sağlayacak çalışmaları desteklemek” amacını sürekli olarak daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini söyleyen Sabri Ülker Vakfı Başkanı Yahya Ülker “Bilimin gerçek değeri insan hayatına dokunduğu yerde ortaya çıkar. 10 yıl önce küçük bir adım attık. Bugün o adım dünyanın dört bir yanından bilim insanlarını buluşturan bir yapıya dönüştü. Bu ödül artık sadece bir ödül değil; fikirlerin buluştuğu, iş birliklerinin doğduğu, bilimin birlikte üretildiği bir platform. Artık programımız farklı ülkelerden bilim insanlarını bir araya getiren küresel bir etkileşim alanı” dedi.





