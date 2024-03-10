Randevusuna gitmeyene sıkı tedbir! 23 milyon hasta sistemi kilitledi

Sağlık sisteminde çok sık dile getirilen randevu sistemine sıkı tedbir geliyor. 23 milyon hasta randevusuna gitmediği için sağlık sistemini kilitledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "MHRS randevu sorunu, randevu aldığı halde randevusuna gelmeyenlerden kaynaklanıyor. Randevu sadakatsizliğine çözüm bulacağız" dedi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Sağlık sisteminde çok sık dile getirilen randevu alımında yaşanan sıkıntıları çözmeye çalışan Sağlık Bakanlığı, “alındığı hâlde gidilmeyen randevulara” çare bulamadı.

Bakanlığın 1,5 yıl önce başlattığı Merkezî Hekim Randevu Sisteminden (MHRS) doktor randevusu alıp da gitmeyenlere kısıtlama getirilmesi uygulaması da yetersiz kaldı.

Bu konu AK Parti’nin seçim çalışmaları sırasında, gündeme gelen önemli maddelerden birini oluşturdu. Hem milletvekilleri hem de belediye başkan adaylarına, özellikle büyükşehirlerde bu yönde çok sayıda şikâyet geldi.

Son olarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da İstanbul’daki seçim çalışmaları sırasında vatandaşlardan benzer konularda taleplerle karşılaştı. Koca, hastanelerde bakılan hastaların bir kısmının acilden, bir kısmının MHRS randevuları ile bir kısmının da doğrudan randevusuz gelen hastalardan oluştuğunu hatırlattı. Her 100 hastanın 27’sinin acil servisler aracılığı ile hastaneye başvurduğunu belirten Koca, şöyle konuştu:

"Kalan hastaların yarısı MHRS, yarısı ise doğrudan randevu almadan geliyor. Randevu verilen hastaların yüzde 82’si randevusuna geliyor, her 100 hastanın 18’i ise randevusuna gelmiyor. 2023’de randevusuna gelmeyen hasta sayısı 23 milyon kişi. Randevu alıyor kapatıyor ama randevusuna gelmiyor. Biz açıkçası böyle bir durumda hastayı çok cezalandırmak istemedik. 15 gün boyunca yeni randevu alamayacağına yönelik bir kıstas getirdik. Ama bu böyle devam ederse, biraz daha bu tedbirleri sıkılaştırmamız gerekecek. MHRS randevu sorunu, randevu aldığı halde randevusuna gelmeyenlerden kaynaklanıyor. Bu duyarsızlık başkalarının randevu hakkını kullanamamasına yol açıyor. Randevu sadakatsizliğine çözüm bulacağız. "