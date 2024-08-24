Saat 10.00'a kadar için En faydalı olanı sabah kahvesi

Günlük standart fincan kahve tüketiminin birçok kronik hastalık riskinin azalttığını ispatlayan bilimsel çalışmalar bulunduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Tuçe Ülker, kahvenin en faydalı olduğu zaman diliminin sabah saatleri olduğunu belirtti.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Günlük standart fincan kahve tüketiminin birçok kronik hastalık riskinin azalttığını ispatlayan bilimsel çalışmalar bulunduğunu söyleyen İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Tuçe Ülker, kahvenin en faydalı olduğu zaman diliminin sabah saatleri olduğunu belirtti.

Kahvenin günlük hayata dair en önemli etkisinin bilişsel performansı ve dikkat seviyelerini artırmak olduğunu hatırlatan Ülker “Kahvenin sabah saatlerinde, özellikle 08.00-10.00 arasında tüketilmesi önerilmektedir. Bu zaman dilimi, vücudun doğal kortizol hormonu üretimiyle örtüşmekte ve kafeinin etkilerini optimize etmektedir. Kortizol, uyanıklık ve enerji seviyelerini düzenleyen bir hormon olduğundan kafeinin uyarıcı etkisini arttırmaktadır” dedi.