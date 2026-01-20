Şenpiliç, KETEM iş birliğiyle 31 iş yerinde 1.015 çalışanına kanser taraması yaptı. Proje, farkındalık yaratmayı ve erken teşhisi kolaylaştırmayı hedefliyor; taramalarda iki çalışanın ileri tetkik için yönlendirildiği bildirildi.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kanser farkındalığı ve erken teşhisi için bir proje başlatan Şenpiliç KETEM’le iş birliği yaparak 31 iş yerinde eş zamanlı olarak 1.015 çalışanına kanser taraması yaptı.

“Kanser Farkındalığı ve Erken Teşhis Projesi”nin Sakarya, Samsun, Adana ve Osmaniye başta olmak üzere toplam 31 iş yerinde eş zamanlı olarak hayata geçirildiğini söyleyen Söğütlü İnsan Kaynakları Yöneticisi Merve Gündüz, “Eğitim, tarama ile mamografi olmak üzere üç aşamadan oluşan proje kapsamında, çalışanlarımızın düzenli sağlık kontrollerine erişimi kolaylaştırılarak iş yeri ortamında kapsamlı sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını amaçlıyoruz. İki iş yerinde yürütülen taramalarda iki çalışanımızın ileri tetkik için sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi, erken teşhisin önemini somut şekilde ortaya koydu” dedi.

