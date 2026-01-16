Londra’da yaşayan Cecilia Capolupo, tatil dönüşü yaşadığı şişkinlik ve mide kramplarını basit bir sindirim sorunu sandı. Ancak birkaç gün sonra dışkısında kan görmesi üzerine vakit kaybetmeden doktora başvurdu. İlk muayenede şikâyetlerinin basit bir enfeksiyondan kaynaklanabileceği söylenen Capolupo’ya ileri tetkik için kolonoskopi randevusu verildi. Yapılan incelemeler sonucunda ise dördüncü evre bağırsak kanseri teşhisi konuldu; tümörün karın duvarı başta olmak üzere karaciğer ve akciğerlerine yayıldığı belirlendi.

Londra’nın Clapham semtinde yaşayan Cecilia Capolupo’nun kabusu, geçen yıl ağustos ayında ailesiyle birlikte Devon’da geçirdiği bir haftalık tatilin ardından başladı. Tatil boyunca çok fazla karbonhidratlı yiyecek tüketen Capolupo, eve döndüğünde şişkinlik ve mide krampları yaşamaya başladı.

Her zaman ince yapılı olduğunu ve düzenli olarak spor yaptığını anlatan iki çocuk annesi, tatil öncesinde kendisini 'son derece sağlıklı' hissettiğini ve mide-bağırsak kontrolü yaptırmayı hiç düşünmediğini söyledi. Ancak şikâyetlerin başlamasından birkaç gün sonra dışkısında az miktarda kan fark edince aile hekimine başvurdu.

BİRÇOK YERE YAYILMIŞ

İlk muayenede bunun muhtemel bir enfeksiyon olduğu belirtilen Capolupo’ya, 26 Eylül’de bir kolonoskopi randevusu verildi. Yapılan incelemelerde, bağırsaklardaki yaklaşık 8 santimetrelik tümörün karın duvarına, karaciğerine ve akciğerlerine yayıldığı, hastalığın tedavi edilemez ve dördüncü evrede olduğu açıklandı.

"ARKADAŞLARIMI ARAYIP VEDA EDİYORUM"

Teşhisin ardından “Hayatımda ilk kez gerçek bir panik atak geçirdim. Gecenin ikisinde ağlayarak uyandım” diyen Capolupo, hafta sonları arkadaşlarını ve ailesini arayıp veda ettiğini söyledi.

Eşi Mark ve iki oğluyla yaşayan Capolupo, şu anda iki haftada bir kemoterapi görüyor ve evde de tedaviye devam ediyor. Doktorların kendisine yaklaşık iki yıl ömrü kaldığını söylediklerini belirten Capolupo, buna rağmen mücadeleyi bırakmaya niyeti olmadığını vurguladı.

Bağırsak kanseri, Birleşik Krallık’ta en sık görülen üçüncü kanser türü olarak biliniyor. Hastalık her 20 kadından birini ve her 15 erkekten birini etkiliyor. Avustralya’da 45 yaş ve üzeri bireyler için evrensel tarama uygulanırken, İngiltere, İskoçya ve Galler’de dışkı testi kitleri yalnızca 50 yaşından itibaren gönderiliyor.

Capolupo ise erken taramanın önemine dikkat çekerek, “İlk belirtileri fark ettiğimde hızlı davrandım ama yine de çok geçti. Eğer 45 yaşındayken tarama testi almış olsaydım, bugün çok daha iyi bir durumda olabilirdim” ifadelerini kullandı.

