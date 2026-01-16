Avustralya'nın güneyindeki Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller günlük hayatı felç etti. Great Ocean kara yolu boyunca park halinde çok sayıda araç denize sürüklenirken, binlerce kişi tahliye edildi. Yaşadıkları zor anlara ilişkin açıklamalarda bulunan bir vatandaş, "Burada durum çok karışık, insanlar aile üyelerini bulmaya çalışıyor. Her şeyimizi kaybettik." şeklinde konuştu.

Avustralya'nın güneybatısını vuran şiddetli fırtına ve sağanak yağış sellere yol açtı. Avustralya basınından haberlere göre, Great Ocean kara yolu boyunca meydana gelen ani seller nedeniyle park halinde çok sayıda aracın denize sürüklendiği ve sular altına gömüldüğü anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Avustralyayı sel vurdu! Araçlar denize sürüklendi: İnsanlar ailelerini bulmaya çalışıyor

YÜZLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Turizm bölgesi Wye River'da etkili olan ani sel baskınlarından dolayı yüzlerce kişi kamp alanlarından tahliye edildi. Wye River, Kennett River, Cumberland River, Lorne yerleşim yerlerinde ve çevresinde yaşayan bölge sakinleri için acil durum uyarısı yapıldı.

Mount Cowley bölgesinde, son 7 saatte 2000 yılından bu yana en yüksek yağış miktarı kaydedildi.

"İNSANLAR AİLELERİNİ BULMAYA ÇALIŞIYOR"

The Sun'a konuşan Capogreco isimli yerli, "Burada durum çok karışık, insanlar aile üyelerini bulmaya çalışıyor, gerçekten korkutucu. Her şeyimizi kaybettik, karavanların ve arabaların su üzerinde sürüklendiğini görüyoruz, yürek parçalayıcı, tanımadığımız insanlar birbirine sarılıyor." ifadelerinde bulundu.

