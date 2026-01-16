İran'da 28 Aralık 2025'te başlayan gösteriler 19. gününde devam ediyor. Eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aşarken, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD Başkanı Trump'tan İran'a yönelik muhtemel saldırı planlarını ertelemesini istediği iddia edildi.

İran'da ekonomik kriz nedeniyle 28 Aralık 2025'te başlayan protestolar 19. gününde devam ediyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 677'ye yükseldiğini açıkladı.

ABD harekete geçti, Netanyahu panikledi: Trumpa İranı vurma telefonu

TRUMP'IN SALDIRI PLANLARINI ERTELEMESİNİ İSTEDİ

The New York Times (NYT) gazetesinin haberinde ABD'nin İran'a saldırı planlarına bölgedeki diğer ülkelerin yaklaşımı ele alındı. Gazeteye konuşan ABD hükümetinden yetkililer, Netanyahu'nun, 14 Ocak'ta Trump ile telefonda görüştüğünü ve İran'a yönelik saldırı planlarını ertelemesini istediğini belirtti.

AYNI GÜN 'ASKERİ SEÇENEKLERİ' DEĞERLENDİRMEK İÇİN DE TOPLANMIŞLAR

İsimleri açıklanmayan yetkililer, Netanyahu'nun 13 Ocak'ta ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile de görüştüğünü, görüşmenin yapıldığı gün Trump'ın üst düzey danışmanlarının askeri seçenekleri değerlendirmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldiğini bildirdi.

Körfez ülkelerinden bir yetkili de Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Mısır'ın da İran'a yönelik muhtemel saldırının geniş çaplı bölgesel çatışmaya yol açabileceği endişesiyle son günlerde Washington yönetiminden benzer taleplerde bulunduğunu ifade etti.

Aynı yetkilli, bu Arap ülkelerinin, Tahran yönetimiyle de iletişime geçtiğini, saldırıya uğramaları halinde bölgedeki diğer ülkelere saldırmamaları yönünde uyarıda bulunduğunu kaydetti.

ABD, ASKERİ UNSURLARINI BÖLGEYE YÖNLENDİRİYOR

Gazeteye açıklama yapan iki hükümet yetkilisi, ABD Savunma Bakanlığının, bölgeye ek silah ve savunma teçhizatı sevk ettiğini belirtti. Yetkililer, uçak gemisi "Abraham Lincoln" ve ona eşlik eden bazı savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya doğru ilerlediğini bildirdi.

Jetler, saldırı uçakları ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir dizi savaş uçağının da yakında bölgeye ulaşmasının beklendiğini kaydeden yetkililer, misilleme ihtimaline karşı da hava savunma ekipmanının gönderildiğini anlattı.

Yetkililer, bölgedeki silahlanmayla Tahran'ın protestoculara şiddet uygulamasını engellemeyi ve saldırı planlamasında daha fazla seçeneğin elde tutulmasının amaçlandığını ifade etti.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

