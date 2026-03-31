Son yıllarda hızlı kilo alan kişileri uyaran Prof. Dr. Sedat Karademir, karaciğer yağlanmasının ihmal edilmemesi gerektiğini ve ileri evrelerde siroz veya karaciğer kanseri riskini artırabileceğini vurguladı.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Karaciğer yağlanmasının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Karademir, özellikle ileri evre yağlanma ve siroz gelişen hastalarda karaciğer kanseri riskinin arttığını belirtti.

Karademir, “Son yıllarda, sirozu bulunmayan kişilerde bile yağlanmaya bağlı olarak karaciğer kanseri geliştiğini gözlemliyoruz. Bu sebeple diyabeti olan, hızlı kilo alan ya da karaciğer testleri yüksek seyreden kişilerin daha yakından takip edilmesi kıymetli. Bu kişilerde zamanla iltihaplanma ve doku hasarı gelişme riski yüksek olduğu için kan testleri, ultrasonografi, gerekli durumlarda MR ve bazı hastalarda düzenli kanser taramaları çok önemli” dedi.

KARACİĞER YAĞLANMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Karaciğer yağlanması, ilerledikçe çeşitli fiziksel ve metabolik belirtilere yol açabilir. Bu durum genellikle sinsi ilerlediği için kişi ilk etapta fark etmeyebilir. Ancak ilerleyen safhalarda gözle görülür rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Karaciğer yağlanmasının sık görülen belirtileri şunlardır:

Sürekli ve aşırı yorgunluk hissi

Göz akları ve ciltte sararma (sarılık)

İdrarın koyu renkte olması

Ciltte kaşıntı

Karnın sağ üst bölgesinde ağrı veya rahatsızlık

Bacaklarda ve karında şişlik (ödem)

İştah azalması ve buna bağlı kilo kaybı

Mide bulantısı, zaman zaman kusma

Vücudun kanamaya ve morarmaya daha yatkın hale gelmesi

Deride örümcek ağına benzeyen damarlar

Karaciğerin büyümesi (hepatomegali)

Adet döngüsünde düzensizlikler

Yağlanma ileri boyutlara ulaşıp karaciğere zarar vermeye başladığında, daha ciddi belirtiler görülebilir. Bunlar arasında kan kusma, dışkının siyah renge dönüşmesi ve idrarda koyuluk sayılabilir. Hafif karaciğer yağlanmasında ise belirtiler genellikle çok azdır veya hiç görülmez. Bu nedenle çoğu kişi, rutin kan testleri veya karaciğer ultrasonu sırasında tanı alır.

