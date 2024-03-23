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Haberler > Sağlık > Türkiye veremle mücadelede dünyaya örnek oluyor

Türkiye veremle mücadelede dünyaya örnek oluyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye veremle mücadelede dünyaya örnek oluyor

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yılda 8,4 milyon kişi bu vereme yakalanırken 2 milyonu bu hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor. Dünya rakamlarının aksine yürütülen başarılı tüberkülozla mücadele ve tedavi programı sayesinde Türkiye’de verem rakamları son yıllarda düşüş gösteriyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Başarılı verem savaş programımız dünya ülkeleri tarafından örnek alınıyor. Yeni tüberküloz vakalarının Covid döneminde yüzde 20 oranında düşerken, Türkiye’de bu oranın yüzde 22 olduğunu belirten Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Şeref Özkara “Covid öncesinde dünyada 7,1 milyon olan hasta sayısı Covid’le birlikte 6,5 milyona düştü, 2022 de 7,5 milyona çıktı. Türkiye’de ise 11 bin hasta vardı; Sağlık Bakanlığının 2022 rakamlarına göre ülkemizde 9851 hasta var. 2023 rakamları henüz açıklanmadı. Dünya Covid pandemisinden sonra veremli hasta sayısı açısından normal seyrine dönerken, ülkemizde veremli hasta sayısı Covid öncesinde kaldı. Bunun da sebebi başarılı veremle savaş politikalarıdır” dedi.

HASTA YAKININA KORUMA TEDAVİSİ

Türkiye’de hastaların birebir verem savaş dispanserleri tarafından takip edildiğini, hastaların tedavilerinin yanı sıra çevresindeki kişilere de ‘koruma tedavisi” verildiğini ifade eden Prof. Dr. Özkara, her verem hastasına karşılık 2-3 hasta yakınının da korunma tedavisi aldığını söyledi.

Türkiye’nin 6 Şubat depreminden de başarılı şekilde çıktığını Kızılay yemek dağıtırken, verem savaş görevlilerinin de hastalara ilaçlarını dağıttığını ifade eden Prof. Dr. Özkara “Türkiye’de verem tedavisi iyi gidiyor” dedi. Verem savaş dispanserlerinde görevli doktorların ücretlendirme politikalarının dünyaya örnek gösterilen Türkiye’nin veremle mücadelesini zayıflatan bir unsur olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Özkara “Eşit olmayan ücret, hekimlerin diğer alanlara kaymasına sebep oluyor. Altı ay boyunca verem konusunda eğitim gören hekimlerimiz, ne yazık ki bir yıl dolmadan aile hekimliğine geçiyor” dedi.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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