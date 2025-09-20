Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Yemek yemekte güçlük çekiyordu, sorunu tespit edildi! Şimdi ilk isteği…

Yemek yemekte güçlük çekiyordu, sorunu tespit edildi! Şimdi ilk isteği…

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya’da 7 yaşından beri çene eklem bozukluğu yaşayan 15 yaşındaki İbrahim Çolak, gerçekleştirilen ameliyatla yemek yeme zorluğundan kurtuldu ve sağlığına kavuştu.

Ameliyatla ilgili bilgi veren SDÜ Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Fındık, hastanın yıllardır ağız açıklığının kısıtlı olduğunu belirtti.

SORUNU AMELİYATLA ÇÖZÜLDÜ

Hastanın ağzını yaklaşık 2-3 milimetre açabildiğini söyleyen Fındık, "Yaptığımız analizlerde çene kemiklerinde erken temas olduğunu fark ettik. Ameliyatta kemiklere müdahale ederek ağız açıklığını artırdık. Fizik tedavi ile normal bireylerdeki seviyeye ulaşabilecek" dedi.

Yemek yemekte güçlük çekiyordu, sorunu tespit edildi! Şimdi ilk isteği… - 1. Resim

UZUN SÜREDİR SIVI BESLENİYORDU

Erken yaşlarda bu tür çene eklem sorunlarının ihmal edilmemesi gerektiğini dile getiren Fındık, "Çocukluk döneminde ciddi ağız açıklığı kısıtlılığı varsa mutlaka bir çene cerrahına muayene olmalarını tavsiye ediyoruz. İleri yaşlarda da birçok hastamız uzun süre sıvı beslenmeyle idare ediyor ama biz cerrahi ve tedavi yöntemleriyle konforlu bir şekilde normal ağız açıklığına ulaştırabiliyoruz" diye konuştu.

Yemek yemekte güçlük çekiyordu, sorunu tespit edildi! Şimdi ilk isteği… - 2. Resim

“İLK İŞİM HAMBURGER YEMEK OLACAK”

İbrahim Çolak da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Yemekleri hep küçük küçük lokmalar halinde tükettiğini anlatan Çolak, "Çok zorluk yaşıyordum. Artık doktorlarımız sayesinde bu sıkıntılardan kurtulacağım. İyileştikten sonra ilk işim hamburger yemek olacak. Çenemi açamadığım için hamburger yiyemiyordum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe'de seçim zamanı: Olağanüstü kongrede ilk gün heyecanıYüz boyalarında gizli tehlike! En riskli kimyasallar kullanılıyor, denetim yok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Doğu’nun şifası, Anadolu’nun sırrı ile buluşuyor! 5 bin yıllık gelenek Türkiye'ye geliyor - Sağlık5 bin yıllık şifa geleneği Türkiye'ye geliyorİlk belirtisi hafıza bozukluğu… Yavaşlatmada ise erken teşhis kritik - Sağlıkİlk belirtisi hafıza bozukluğu… Yavaşlatmada ise erken teşhis kritikKendi kendine yaptığı muayenede fark etti! Hastanede gerçeği öğrendi - SağlıkKendi kendine yaptığı muayenede fark etti! Hastanede gerçeği öğrendiAni omuz hareketlerine dikkat! Uzmanı ''Kalıcı olabilir'' diyerek uyardı - SağlıkAni omuz hareketlerine dikkat! Uzmanı ''Kalıcı olabilir'' diyerek uyardıUzmanı ''Migrenle karıştırmayın'' diyerek uyardı! ''Diş sıkma'' problemi sessizce ilerliyor - SağlıkUzmanı ''Migrenle karıştırmayın'' diyerek uyardı! ''Diş sıkma'' problemi sessizce ilerliyorUzmanından uyarı: Asitli içecekler sindirimi bozuyor, susuzluğu artırıyor - SağlıkUzmanından uyarı: Asitli içecekler sindirimi bozuyor, susuzluğu artırıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...