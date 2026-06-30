Yerli tıbbi cihaz üretimleri sürüyor: Sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılık sona eriyor
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yerli üretim tıbbi cihazların hastanelerde kullanılmaya başlandığını açıkladı. Yerli röntgen ve otomatik şok cihazları sahaya inerken, GÖKBEY ambulans helikopterlerinin yıl sonunda hizmete girmesi, anestezi, diyaliz ve yapay zekâ destekli cihazlarda ise seri üretime geçilmesi hedefleniyor.
- Yerli mobil dijital röntgen cihazları kamu hastanelerinde kullanılmaya başlandı.
- Yerli otomatik şok cihazları ülke genelinde yaygınlaştırılıyor.
- GÖKBEY ambulans helikopterleri yıl sonunda göreve başlayacak.
- Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen kalp-akciğer makinesiyle ilk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.
- Anestezi cihazı, diyaliz cihazı, yapay zeka destekli endoskopik kapsül ve renkli Doppler ultrason cihazlarında seri üretime yaklaşıldı.
- Son iki yılda 5.800'den fazla yenilikçi sağlık projesi desteklendi.
Türkiye, sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacak yerli teknolojilere bir yenisini daha ekliyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yerli üretim tıbbi cihazların artık hastanelerde kullanılmaya başlandığını belirterek, “Türkiye, dünyanın takip ettiği sağlık teknolojilerini geliştiren bir ülke olma yolunda ilerliyor” dedi.
Memişoğlu, yerli mobil dijital röntgen cihazlarının kamu hastanelerinde hizmet verdiğini, yerli otomatik şok cihazlarının ülke genelinde yaygınlaştırıldığını, GÖKBEY ambulans helikopterlerinin ise yıl sonunda göreve başlayacağını açıkladı.
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Dünyada sadece üç ülkenin üretebildiği kalp-akciğer makinesinin de tamamen yerli imkânlarla geliştirildiğini hatırlatan Memişoğlu, bu cihazla ilk ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
SERİ ÜRETİMLER BAŞLIYOR
Yerli anestezi cihazı, diyaliz cihazı, yapay zekâ destekli endoskopik kapsül ve renkli Doppler ultrason cihazlarında da seri üretime yaklaşıldığını belirten Memişoğlu, son iki yılda 5 bin 800’den fazla yenilikçi sağlık projesinin desteklendiğini ifade etti. Uzmanlar, yerli üretimin hem sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracağını hem de Türkiye’nin sağlık teknolojilerinde dünyadaki rekabet gücünü artıracağını belirtiyor.