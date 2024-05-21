“18 yas altı BES çok önemli bir rolde”

Tasarruflarını BES’te değerlendiren vatandaşların sayısı 9 milyonu aştı. 1 milyon 160 binden fazla katılımcıya ulaşan 18 yaş altı BES ise sektörün dinamosu olmaya devam ediyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “18 yaş altı BES ülkemizde tasarruf bilincinin gelişmesinde çok önemli bir rol üstleniyor” dedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) büyümede hız kesmiyor. Yılın ilk 4 ayında yaklaşık 350 bin yeni katılımcıya ulaşan Gönüllü BES’te katılımcı sayısı 9 milyon eşiğini geride bıraktı.

BES’te sektörün dinamosu ise 18 yaş altı segmenti oluyor. BES’te 18 yaş altındaki katılımcı sayısı yılın ilk 4 ayında yüzde 14’lük güçlü yükselişle 1 milyon 160 bin katılımcıyı buldu. Yüzde 30 devlet katkısının birikimlerini büyütmek isteyenler için çok ciddi bir avantaj sunduğunu vurgulayan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “18 yaş altı BES ülkemizde tasarruf bilincinin gelişmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. BES fonlarının yüksek getiri performansları da eklenince, ailelerimiz çocuklarının geleceğini teminat altına almak için BES’e yöneliyor. Erken başlanan tasarruf sayesinde çocuklarımız ilerleyen yaşlarında eğitim, evlilik, iş kurma, ev alma gibi konularda ciddi bir birikimle hayata atılma imkânına sahip oluyor” diye konuştu.

LÖSEV'Lİ ÇOCUKLAR YENİ YAŞLARINI DİGİZOO'DA KUTLADI

Türkiye’nin ilk holografik eğlence parkı Katılım Emeklilik DigiZoo, sivil toplum örgütleri ile iş birliğinde düzenlediği etkinliklerle çocukları ağırlamaya devam ediyor. LÖSEV’e kayıtlı olan çocuklar DigiZoo’da düzenlenen doğum günü etkinliğinde bir araya geldi. LÖSEV’in “Doğum Günümü Benimle Kutlamak İster Misin?” projesi kapsamında her ay farklı bir gönüllü firmanın ve LÖSEV Gönüllü dostlarının desteği ile doğum günü kutlamaları düzenleniyor. Etkinliğe ev sahipliği yapan DigiZoo, çocuk evleri ve çeşitli STK’larla iş birliğinde bugüne dek yüzlerce çocuğu misafir etti.