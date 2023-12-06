4 milyar TL portföye sahip Luxera Gayrimenkul halka arz oluyor

6 Aralık 2023 16:08 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 16:12

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Gayrimenkul sektörünün lokomotif markalarından Luxera, halka arz olmak için düğmeye bastı. Kurulduğu 2015 yılından itibaren “Ulaşılabilir Lüks” stratejisiyle hareket eden Luxera, şirket paylarının halka arzı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulundu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN DEV ADIM

Güçlü öz sermayesi ve yenilikçi vizyonuyla İstanbul’un önemli bölgelerinde projeler üreten ve hali hazırda aktif 3 projeyi devam ettiren Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Luxera Gayrimenkul olarak yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bugüne kadar toplam 2 bin 500 konutu hayata geçirdik ve sahiplerine teslim ettik. Yine bu projelerimizde 200 adet ticari üniteye yer verdik. Hali hazırda devam eden projelerimiz ve planladığımız yatırımlarımız var. Kurum olarak sahip olduğumuz tecrübeyi, gelecek hedeflerimizle birleştirerek büyümek istiyoruz. Bu noktada şirket olarak aldığımız karar neticesinde halka arz olmak için gerekli hazırlıkları yaptık ve SPK’ya başvurduk. Luxera Gayrimenkul bugün toplamda 4 milyar TL değerinde portföye sahip. Halka arz süreciyle buradan elde ettiğimiz gelirleri, halka arz süreciyle birlikte şirketimize ortak olacak olan halkımızla paylaşmak istiyoruz. Sürdürülebilir büyüme arzumuzla attığımız halka arz adımı, şirketimizi çok daha ileriye taşıyacak” dedi.

HALKA ARZ GELİRİYLE YENİ YATIRIMLAR YAPACAK

Bugüne kadar yüzlerce aileyi ev sahibi yapan Luxera Gayrimenkul, halka arz sürecinde elde edilen gelirin belli bir bölümünü yeni yatırımlar için kullanacak. Süreçle ilgili önemli bilgiler aktaran Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Kurum olarak halka arz sürecinde elde edeceğimiz geliri mevcut ve yeni yatırımlarımızda kullanacağız. Şirket olarak bugüne kadar 4 Milyar TL yatırım yaptık. Hali hazırda portföyümüzde önemli lokasyonlarda arsalarımız bulunuyor. Özellikle Arnavutköy ve Başakşehir’de inşa edeceğimiz projelerimiz olacak. Şehrin merkezi noktalarında ise daha nitelikli projeleri gerçekleştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Luxera Gayrimenkul’ün hali hazırda devam eden projelerinden Luxera Towers projesi 368 daire ve 87 dükkan, Luxera Bahçe Port projesi 110 daire ve 24 dükkan, Luxera Nevbahar projesi 200 daire ve 12 dükkandan meydana geliyor.