Doğa Sigorta, satış kampanyasında üstün başarı gösteren acentelerini, Tayland’ın büyüleyici atmosferinde ağırladı. 31 Mart – 6 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşen 6 gece 7 günlük Bangkok ve Pattaya seyahati hem yorgunluk atmak hem de gelecek hedefleri için enerji depolamak adına fırsat yaratan bir gezi oldu.

Acenteler, ilk durak olan Pattaya’da fil safarisi, mercan adası turları ve egzotik lezzet duraklarıyla keyif dolu, sıra dışı anlar yaşadı. Programın ikinci ayağında ise Bangkok’un kanalları, tarihi Altın Buda tapınağı ve dünyaca ünlü "Yüzen Market" turu ile Tayland kültürünün derinliklerine yolculuk yapıldı. Katılımcılar, konakladıkları seçkin otellerde ve şehrin en prestijli restoranlarında düzenlenen özel akşam yemeklerinde bir araya gelerek sinerji tazeledi.

Doğa Sigorta başarılı acentelerini Bangkok ve Pattaya seyahati ile ödüllendirdi

ARDA TUNCAY: "ACENTELERİMİZLE BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

Seyahat boyunca acentelerle yakından ilgilenen Doğa Sigorta Satış ve Bölgelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arda Tuncay, bu seyahate dair yaptığı konuşmada başarı vurgusu yaptı. Tuncay, "Siz kıymetli iş ortaklarımızın azmi ve sahadaki gücü, Doğa Sigorta’yı her geçen gün daha ileriye taşıyor. Bu seyahat, sadece bir ödül değil, aynı zamanda büyük Doğa Sigorta ailesinin birbirine olan bağlılığının bir göstergesidir. Sizlerle ofis ortamı dışında, böylesine özel rotalarda buluşmaktan, bir arada vakit geçirmekten büyük mutluluk duyuyorum," dedi.

Doğa Sigorta başarılı acentelerini Bangkok ve Pattaya seyahati ile ödüllendirdi

2026 İÇİN MOTİVASYON DOLU HEDEFLER

Konuşmasında 2026 yılının geri kalanı için vizyoner mesajlar veren Arda Tuncay; "2026 yılı bizim için yeni rekorların ve büyümenin yılı olacak. Buradan aldığımız motivasyonla, Türkiye’nin dört bir yanında sigortalılarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Başarımız daim, yolumuz açık olsun," sözleriyle acentelere gelecek dönem için moral aşıladı. Doğa Sigorta, "Güven Doğasında Var" mottosuyla iş ortaklarını desteklemeye ve başarıyı ödüllendirmeye önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası