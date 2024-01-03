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    Donna Rara, Kozmetik Sektöründe Uluslararası Arenaya Çıkıyor

    Mi Kozmetik şirketinin kurucusu Esat Karlıdağ, yeni kozmetik markası Donna Rara'nın başarılı bir çıkış yakaladıktan sonra uluslararası arenaya adım atacağını duyurdu. Uzun ve titiz çalışmalar sonucu yaratılan Donna Rara, makyaj malzemeleri, saç bakım ürünleri, saç boyası, saç spreyi, saç jölesi, parfüm, cilt bakımı ürünleri, makyaj fırçaları, pudra pomponları, banyo tuzları, vücut yağları ve kremleri gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuyor.

    Donna Rara, Kozmetik Sektöründe Uluslararası Arenaya Çıkıyor
    Şirket Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kozmetik alanında yurtdışına ihracata hazırlanan markasına yönelik açıklamalarda bulunan iş insanı Esat Karlıdağ, Donna Rara'nın kalite ve çeşitlilik anlamında kozmetik sektörünün öne çıkan markaları arasına girmeye hazırlandığını ifade ederek şunları söyledi: "Donna Rara, ulusal düzeyde büyük bir ilgi gördü ve bu başarının ardından artık uluslararası pazarlarda da yer almayı hedefliyoruz. Avrupa ülkeleri ve Rusya'daki tüketicilere de ürünlerimizi sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz."

    Karlıdağ ayrıca, Donna Rara'nın kozmetik alanında rekabetçi fiyatlar sunarken kaliteden ödün vermeden ürünlerini tüm dünyaya ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek "Donna Rara'nın tüm ürünleri, kullanıcılarının güzellik ve bakım ihtiyaçlarına yönelik titizlikle geliştirildi ve üretildi. Hedefimiz, uluslararası tüketicilere, ürünlerimizin kalitesi ve çeşitliliği ile memnuniyet garantisi sunmaktır." dedi.

    Donna Rara, Kozmetik Sektöründe Uluslararası Arenaya Çıkıyor

    İş insanı Esat Karlıdağ, markalarının kalite ve çeşitlilik açısından kozmetik sektörünün önde gelen markalarıyla rekabet edebileceğine olan inançlarını vurguladı. Ürünlerinin kullanıcılarına en üst düzeyde memnuniyet sağlayacağına olan güvenini ifade ederek "Donna Rara, kaliteden ödün vermeden rekabetçi fiyatlar sunma vizyonuyla yola çıktı. Hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda tüketicilere mükemmel bir çözüm sunmayı amaçlıyoruz." Diyen Karlıdağ, Donna Rara'nın ürün yelpazesi içinde makyaj malzemelerinden saç bakımına, cilt bakımından saç boyasına kadar geniş bir yelpazede ürünler sunduklarını da vurguladı.

    Donna Rara, Kozmetik Sektöründe Uluslararası Arenaya Çıkıyor

    Donna Rara ürünlerinin herkesin güzellik ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandığını vurgulayan Karlıdağ, "Donna Rara, uluslararası tüketicilere, ürünlerimizin kalitesi ve çeşitliliği ile kesintisiz bir güzellik deneyimi sunmayı amaçlıyor. Donna Rara, Türkiye ve dünya genelindeki rakiplerine meydan okuyarak kozmetik sektöründe adını daha fazla duyurmayı hedefliyor. Başarılı bir Ar-Ge çalışması ile inovasyonu birleştirerek, Donna Rara'yı uluslararası alanda büyük bir oyuncu haline getirmeyi hedefliyoruz.” Sözleri ile açıklamalarını sonlandırdı.

    Düzenleyen:  - Şirket Haberleri
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Şirket Haberleri > Donna Rara, Kozmetik Sektöründe Uluslararası Arenaya Çıkıyor
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