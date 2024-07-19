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 A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile eşleşti

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 A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna ile eşleşti
A Milli Kadın Futbol Takımı, Ukrayna, Haber

Spor Haberleri

A Milli Kadın Futbol Takımımız, 2025 Avrupa Şampiyonası play-off turunda Ukrayna ile kozlarını paylaşacak.

 A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası play-off ilk turundaki rakibi Ukrayna oldu.

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde birinci ve ikinci play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Türkiye, birinci play-off turunda Ukrayna ile eşleşti.

Milliler, çift maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakibine üstünlük kurması durumunda ikinci tura yükselecek ve Yunanistan-Belçika eşleşmesinin galibiyle finallere kalmak için mücadele edecek.

MAÇLAR 23-29 EKİM'DE BAŞLAYACAK

İlk tur maçları 23-29 Ekim, ikinci tur müsabakaları ise 27 Kasım-3 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İkinci tur sonucunda rakiplerini eleyen 7 takım, Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

İsviçre'nin ev sahipliği yapacağı 2025 Avrupa Şampiyonası, 2-27 Temmuz'da düzenlenecek.

Düzenleyen:  - Spor
A Milli Kadın Futbol Takımı Ukrayna'yı yenerse Yunanistan - Belçika maçının galibi ile karşılaşacak
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