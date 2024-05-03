20 bin kişilik stat "kahrolsun İsrail" sloganları ile inledi

Gazze'de 7 aydır katliam yapan İsrail, Ankaragücü -Alanyaspor maçında sloganlarla eleştirildi. "Özgür Filistin" pankartı açılan 20 bin kişilik statta "kahrolsun İsrail" sloganları atıldı.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Ankaragücü-Alanyaspor maçına Özgür Filistin pankartı damgasını vurdu.

Yaklaşık 20 bin kişi Ankaragücü'nün Gecekondu olarak bilinen Güney kale arkası bölümüne asılan Kudüs temalı dev pankart sonrası tüm taraftarlar "Katil İsrail, Filistin'e özgürlük, Ya Allah Bismillah Allahu Ekber, kahrolsun İsrail" sloganları ile stadyumu inletti.

Dakikalarca süren İsrail protestosuna misafir takım Alanyaspor tribünleri de eşlik etti. Ankaragücü'nün kümede kalma hesapları açısından büyük önem taşıyan maçta dolu tribünler önünde oynanan maçta İsrail'e yönelik tepkiler maç boyu sürdü.