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2024-205 transfer sezonu başladı! 13 Eylül'de sona erecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
2024-205 transfer sezonu başladı! 13 Eylül&#039;de sona erecek

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin birinci transfer ve tescil dönemi başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, birinci transfer ve tescil dönemi, 24 Haziran 2024'te başlayıp 13 Eylül 2024'te sona erecek.

İkinci transfer ve tescil dönemi ise 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat 2025'te bitecek.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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