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Haberler > Spor > 39'luk Cristiano Ronaldo'dan resital! Hat-trick yaptı 3 puanı kazandırdı

39'luk Cristiano Ronaldo'dan resital! Hat-trick yaptı 3 puanı kazandırdı

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39&#039;luk Cristiano Ronaldo&#039;dan resital! Hat-trick yaptı 3 puanı kazandırdı

Spor Haberleri

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımının 5-1 kazandığı maçta hat-trick yaptı.

Pro Lig'in 25.hafta maçında Al Nassr, Al Taee ile karşı karşıya geldi. Maça futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo damgasını vurdu. 

39'luk Cristiano Ronaldo'dan resital! Hat-trick yaptı 3 puanı kazandırdı - 1. Resim

Kariyerinde 882'nci kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, 64, 67 ile 87'nci dakikalarda sahneye çıktı ve hat-trick yaptı. Ayrıca Portekizli, futbol kariyerindeki 64'üncü hat-trickini yaptı. Al Nassr'ın 5-2 kazandığı maçta diğer goller Otavio ve Ghareeb'den geldi. 

Düzenleyen:  - Spor
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