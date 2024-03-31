39'luk Cristiano Ronaldo'dan resital! Hat-trick yaptı 3 puanı kazandırdı

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al Nassr forması giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımının 5-1 kazandığı maçta hat-trick yaptı.

Pro Lig'in 25.hafta maçında Al Nassr, Al Taee ile karşı karşıya geldi. Maça futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan Cristiano Ronaldo damgasını vurdu.

Kariyerinde 882'nci kez gol sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, 64, 67 ile 87'nci dakikalarda sahneye çıktı ve hat-trick yaptı. Ayrıca Portekizli, futbol kariyerindeki 64'üncü hat-trickini yaptı. Al Nassr'ın 5-2 kazandığı maçta diğer goller Otavio ve Ghareeb'den geldi.