40 milyon avroluk transfer açıklandı
Premier Lig dev Tottenham, İspanya'nın Atletico Madrid takımında forma giyen orta saha oyuncusu Conor Gallagher'ı transfer etti.
İngiltere ekibi Tottenham, İspanya'nın Atletico Madrid takımından orta saha oyuncusu Conor Gallagher'ı kadrosuna kattı.
Tottenham Kulübü, 25 yaşındaki İngiliz futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu.
35 MİLYON STERLİN
İngiltere basınında, transferin 35 milyon sterlin (40 milyon avro) bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Daha önce altyapısında yetiştiği Chelsea'de forma giyen Gallagher, 2024'te 33 milyon sterlin karşılığında Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
Atletico Madrid'de 77 maçta görev yapan İngiliz milli oyuncu, 7 gol kaydetti.
