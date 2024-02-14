492 maç 15 kupa! 13 yıllık Muslera dönemi kapanıyor

2011 yılında Lazio'dan transfer edilen ve Galatasaray formasıyla 492 maça çıkan Fernando Muslera için Sarı Kırmızılı yönetim henüz harekete geçmedi. Sezon sonunda kontratı sona erecek olan Nando için Eyüpspor'un ilgisi devam ederken, görüşmelerin haziran ayında gerçekleşeceği bildirildi.

Okan Buruk yönetiminde sol bek, sağ bek, sağ açık ve forvet hattında oynatılan Barış Alper Yılmaz için Galatasaray yönetiminin transfer stratejisi belli oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Birçok bölgede görev yapan ve attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı sırtlayan Barış Alper'i İtalyan, İngiliz ve Alman kulüpleri listesine aldı.

2000 doğumlu oyuncuya sezon sonunda Avrupa'dan cazip teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılırken, yönetim de harekete geçti. Keçiörengücü, 2021 yazında 1.8 milyon Euro'ya Galatasaray'a sattığı Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi koymuştu. Sarıkırmızılılar, bu maddeyi kaldırmak için düğmeye bastı.

Bilindiği gibi Fenerbahçe, geçen sene Arda Güler'in transferinden yüzde 20'lik hakkını 2.5 milyon Euro karşılığında Gençlerbirliği'nden almış ve bu sayede Real Madrid'e satışında 20 milyon Euro'nun tamamı sarı-lacivertli kulüpte kalmıştı.

Galatasaray cephesi de 20 milyon Euro üzerinde değer biçilen Barış Alper Yılmaz için benzer girişimde bulunacak ve Keçiörengücü ile anlaşmak için pazarlık yapacak. Galatasaray forması altında bu sezon 38 maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, 4 gol attı ve 5 asist yaptı.

MUSLERA GALATASARAY YÖNETİMİNDEN TEKLİF BEKLİYOR

Sarı-kırmızılılarda bu isimlerin başında Galatasaray'da efsaneleşen Fernando Muslera geliyor. 2011'de geldiği Galatasaray'da 13. yılına giren Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

YENİ KONTRAT SEZON SONUNDA

Galatasaray, Uruguaylı eldivenin kapısını henüz yeni bir kontratla çalmadı. Kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak bakan 37 yaşındaki Muslera da teklif bekliyor.

YILLIK ÜCRETİNDEN İNDİRİM İSTENECEK

Yönetim ve teknik heyetin bu konuda henüz adım atmaması endişelendirse de önümüzdeki günlerde görüşmelerin başlaması bekleniyor. Sarı kırmızılı kurmaylar, Muslera için kısa süreli bir öneriyle gitmeyi planlıyor.

Haziran'da 38 yaşında olacak Uruguaylı efsaneye 1 yıllık kontrat önerilecek. Galatasaray yönetimi, 2.5 milyon euro kazanan Muslera'dan ayrıca ciddi bir indirim de talep edecek.

GALATASARAY'DA TAM 15 KUPA KALDIRDI

37 yaşındaki Muslera, 492 kez forma giydiği Galatasaray'da toplamda 15 kupa kazanmayı başardı.