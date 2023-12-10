5. Uluslararası Mersin Maratonu'nda parkur rekoru kırıldı!

10 Aralık 2023 17:06 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 17:07

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından “Herkes Koşar Mersin’e” sloganıyla düzenlenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu.

Binlerce sporcu ve vatandaşın eşsiz Mersin sahilini koştuğu organizasyon, kente renk kattı.

Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ kategorisine alınan maratonda Türkiye dahil 25 ülkeden 1696 sporcu yarıştı.

Maraton birincisi 42K Erkekler’de koşan Kenya’dan Benard Kipkorir Mersin’de parkur rekorunu kırarken Türkiye’de en iyi 2. dereceyi elde etti.

42K Kadınlar birincisi Ruth Jebet ise Mersin’de hem parkur rekoru kırdı hem de olimpiyat barajını aşarak 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na katılmak için kota hakkı elde etti.

VAHAP SEÇER: PARKUR REKORU KIRILDI

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Halk Koşusu kategorisinde katıldı. Seçer, Halk Koşusu kategorisinde “0033” yazılı göğüs numarasıyla binlerce vatandaş ile birlikte koştu.

Sporcuların maratonda önemli dereceler elde ettiğine dikkat çeken Seçer, “Maratonda hem Mersin’in tüm zamanlarının parkur rekoru kırıldı hem de tüm zamanların Türkiye ikinci en iyi derecesi yapılmış oldu. Bunun nedeni parkurun ve koşulların son derece iyi olması. Ne yaparsak en iyisini yaparız. Sonuç da en güzeli oluyor” dedi.

Büyükşehir’in birbirinden renkli ve önemli spor organizasyonları hayata geçirdiğini vurgulayan Seçer, bu tür organizasyonların daha zengin içeriklerle önümüzdeki yıllarda da güçlenerek devam edeceğini vurguladı.

Sporun milliyeti olmadığına dikkat çeken Seçer, “Spor barış ve kardeşliktir. Uluslararası müsabakalarda takımların etnik kökenleri, ırkları, dinleri ve dilleri değil, onların performansı yarışır. Bu nedenle sporu önemsiyoruz” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından “Herkes Koşar Mersin’e” sloganıyla düzenlenen 5. Uluslararası Mersin Maratonu koşuldu. Binlerce sporcu ve vatandaşın eşsiz Mersin sahilini koştuğu organizasyon, kente renk kattı. Büyükşehir’in spor kenti Mersin’e yakışır bir şekilde düzenlediği maraton, uluslararası yüzlerce sporcuyu da bünyesinde ağırladı.

Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ kategorisine alınan maratonda Türkiye dahil 25 ülkeden 1696 sporcu yarıştı. Maraton birincisi 42K Erkekler’de koşan Kenya’dan Benard Kipkorir Mersin’de parkur rekorunu kırarken Türkiye’de en iyi 2. dereceyi elde etti. 42K Kadınlar birincisi Ruth Jebet ise Mersin’de hem parkur rekoru kırdı hem de olimpiyat barajını aşarak 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na katılmak için kota hakkı elde etti.

Yenişehir ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı’nda başlayan maratona Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Halk Koşusu kategorisinde katıldı. Seçer, Halk Koşusu kategorisinde “0033” yazılı göğüs numarasıyla binlerce vatandaş ile birlikte koştu. Seçer; Paten Yarışı, 42K ve 10K’nın startını verdi. Start esnasında Bakan Seçer’e; Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, gönüllüler ve uluslararası rekortmenler eşlik etti.

Seçer: “Mersin’in tüm zamanlarının parkur rekoru kırıldı”

Büyük bir coşkuyla başlayan maratonda, binlerce kişi Mersin’i turladı. Maratonun tamamlanmasının ardından Ödül Töreni’ne geçildi. Törende Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları takdim edildi. Ödül Töreni’nde konuşan Başkan Seçer, kendisinin de Halk Koşusu kategorisinde koştuğunu ve parkuru tamamladığını vurguladı. Maratonun 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na katılım için sporcuların kota alabileceği bir organizasyon olması nedeniyle son derece önemli olduğuna ve sporcuların maratonda önemli dereceler elde ettiğine dikkat çeken Seçer, “Sporcular bunun bilinciyle koştular. 2.09,33 derece ile hem Mersin’in tüm zamanlarının parkur rekoru kırıldı hem de tüm zamanların Türkiye ikinci en iyi derecesi yapılmış oldu. Bunun nedeni parkurun ve koşulların son derece iyi olması. Ne yaparsak en iyisini yaparız. Sonuç da en güzeli oluyor” dedi.

“Uluslararası Mersin Maratonu’nu gelecek sene de düzenleyeceğiz”

Maratona 1696 sporcunun katıldığını aktaran Seçer, tüm sporcuları tebrik etti. Maraton hakkında bilgi veren Seçer, “Maraton toplam 4 kategoride yapıldı. Sabah ilk olarak Paten Yarışı’nın startını verdik. Daha sonra 42 K ile 10K ve ardından vatandaşlarımızla beraber benim de dahil olduğum Halk Koşusu’nu gerçekleştirdik. Bütün katılımcıları kutluyorum. 5.’sini yaptığımız maratonun darısı her seneye olsun. Ben seneye de buradayım. Yine beraber yapacağız. Bir yere gittiğimiz yok. Sizlerin sayesinde görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz, yapmaya da devam etmek istiyoruz. Sizlerin desteğiyle de bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Spor barış ve kardeşliktir”

Ailelere, çocuklarını Büyükşehir’in spor kurslarına kaydettirmeleri çağrısında bulunan Seçer, her disiplinde kursların mevcut olduğunu söyledi. Sporun sağlıklı bir yaşam için önemine değinen Seçer, “Spor; sağlıklı bir bireydir, iyi bir fiziktir, insanı mutlu ve huzurlu eder, sağlıklı yaşamasını sağlar” diye konuştu. Sporun birleştirici gücü olduğunun altını çizen Seçer, “Spor; bir takım olma hüviyetini, yardımlaşmayı, kazanmayı, sevinmeyi, üzülmeyi; bütün bu insan davranışlarının bütünleşmesini, ortaklaşmasını; insanların mutluluğu çoğaltmasını sağlar” ifadelerine yer verdi. Sporun milliyeti olmadığına dikkat çeken Seçer, “Spor barış ve kardeşliktir. Uluslararası müsabakalarda takımların etnik kökenleri, ırkları, dinleri ve dilleri değil, onların performansı yarışır. Bu nedenle sporu önemsiyoruz” dedi.

Kış: “Bu organizasyonu Mersinimizin tanıtımı adına çok önemsiyorum”

Törende konuşan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış ise “Mersin’de yapılan bu spor organizasyonunu Mersinimizin tanıtımı adına çok önemsiyorum. Mersin çok özel ve Türkiye’de, dünyada tanınması gereken bir kent” dedi.

Etiyopya ve Kenyalı atletler 42K’ya damga vurdu

42K koşusunda kadınlarda birinci Bahreyn’den katılan ve yarışı 2 saat 23 dakika 8 salisede tamamlayan Ruth Jebet oldu. Jebet Mersin’de hem parkur rekoru kırdı hem de olimpiyat barajını aşarak 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na katılmak için kota hakkı elde etti. İkinci, Etiyopya’dan Yeneabeba Maru Ejigu 2 saat 28 saniye 24 salise ile ikinci, yine Etiyopya’dan Feyne Gudeto Gemeda ise 2 saat 28 saniye 25 saliselik derecesi ile üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde birinciliği 2 saat 9 dakika 33 salise ile Kenya’dan Benard Kipkorir elde etti. Kipkorir, Mersin’de parkur rekorunu kırarken Türkiye’de en iyi 2. dereceyi elde etmiş oldu. İkinciliği 2 saat 9 dakika 46 salise ile yine Kenya’dan Asbel Kiprop Rutto, üçüncülüğü ise yine Kenya’dan Hillary Kipchumba 2 saat 10 dakika 11 salise ile üçüncü oldu.

10K’da yarışlar kıyasıya geçti

Kadınlar 10K birincisi 37 dakika 40 saniye ile Remziye Erman oldu. İkinciliği 39 dakika 26 saniye ile Zuhal Ulaş elde ederken üçüncü ise 41 dakika 7 saniye ile Anastasia Nikolaeva oldu. 10K erkeklerde Murat Emektar 30 dakika 15 saniye ile birinciliği elde ederken, 30 dakika 22 saniye ile Stanislav Ageliarov ikinci oldu. Üçüncü ise 31 dakika 2 saniye ile Serkan Kaya oldu.

Paten Yarışı’nda zorlu mücadele

Paten Yarışı’nın Kadınlar kategorisinde birinci Niloufar Mardani olurken, ikinci Berat Kızmaz, üçüncü ise Özge Norman oldu. Erkekler kategorisinde ise Christos Sarantis birinciliği, Aldülkerim Yıldız ikinciliği, Abolfazl Majidi Abajlou ise üçüncülüğü elde etti.

Jebet: “Çok uygun koşullarda yarıştık”

Bahreyn’den katılan ve 42K Kadınlar’da birinci olan Ruth Jebet, parkuru değerlendirerek, “Çok uygun koşullar altında, uygun hava koşulu ve pistte yarıştık. Bu mükemmel organizasyon için herkese teşekkür ediyoruz. Benim bugüne kadar koştuğum en iyi zamandı. Kişisel rekorumu geliştirdim. Onun için de çok mutluyum. Yeni bir parkur rekoru sahibiyim, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kipkorir: “Çok mutluyum”

Maratona Kenya’dan katılan ve 42K Erkekler’de birinciliği elde eden, Benard Kipkorir, “Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum. Çünkü parkur rekorunu kırdım. Çok güzel organize olunmuş ve çok düz bir parkurdu. O yüzden çok keyif aldım. Türkiye’de ikinci, Mersin’de ilk kez yarışıyorum ” dedi.

Yunanistan’dan gelen ve Paten Yarışı’nın erkekler kategorisinde birinci olan Christos Sarantis, ödülünü aldığı esnada kız arkadaşına da evlilik teklifi etti. Sarantis, “Çok güzel fikirlerim ve hislerim var. Çünkü Yunanız ve kültür olarak Türklere çok yakınız. Çok da iyi ağırlandık. Mersinliler arkadaş canlısı insanlar ve bu bizim için çok mühim. Harika bir parkur, yollar çok güzel. Elbette tekrar Uluslararası Mersin Maratonu’na katılmak istiyorum” dedi. Sarantis, “Çifte kazananım ben, hem şampiyon oldum hem de evlilik teklifi ettim. Çok mutluyum” diye belirtti. Kız arkadaşı Alexandra Noti ise aldığı evlilik teklifi karşısında şaşırdığını ifade ederek, “Ben aslında onu desteklemeye geldim. Ama beni çok hoş bir sürprizle şaşırttı. Hiç böyle bir teklifi beklemiyordum” dedi.

Halk Koşusu’na vatandaşlardan tam not

Maraton’a Adana’da katılan ve hem 10K’da hem de Halk Koşusu’nda yarışan Yılmaz Özkan parkuru çok beğendiğini söyleyerek, “Parkur çok güzel. Ben Türkiye’nin değişik illerine gittim. Bu parkur en güzel parkurlardan birisi. Manzara güzel, parkur güzel, hava güzel. Katılmak isteyenler de gelsin, spor her şeydir” diye konuştu. Türk Eğitim Derneği adına koşan Deniz Demirci, “Eğitime verdiğimiz önemden dolayı maratona katılmak istedik. Çünkü eğitim biz öğretmenler ve herkes için çok önemli. Umarız bir faydamız olmuştur. Hem spor adına hem de eğitim adına farkındalık oluşturduysak bizler için iyi olacak” dedi. Parkuru da değerlendiren Demirci, “Parkur çok iyiydi. Mersin sahili normalde de sporu seven insanlar için çok ideal bir yer. Sahil buna çok uygun olarak planlanmış. Bir de trafiğe kapalı olunca Pazar günü maratonun tadını çıkarmak hoş oldu. Uzun aradan sonra iyi bir başlangıç oldu” ifadelerini kullandı.

“LÖSEV adına koştuk”

LÖSEV adına Halk Koşusu’na katılan Sebiha Ersoy ise “Koşu oldukça keyifliydi. Bu yıl ilk kez katıldım. Çok koşmamama rağmen iyi tamamladım. Okulumuzun Değerler Kulübü öğrencileriyle beraber LÖSEV adına koştuk. Aynı zamanda Mersin Bisikletli Kadınlar üyesiyim. Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak adına kendimize böyle bir misyon edindik. Okulumuzda bir bağış kampanyası düzenledik. Umarım bir fayda sağlamış oluruz” dedi. Parkurun bir kısmını kızını omzuna alarak koşan Murat Şah ise, “Mersin mükemmel bir şehir. Büyükşehir Belediye Başkanı’nı tebrik ediyorum” dedi. Halk Koşusu’na katılan 11 yaşındaki Çınar Hazim de “Parkur biraz zor geldi ama çok güzeldi. İyi oldu bizim için. Biraz zorlanarak tamamladım. Bir daha olursa seve seve katılmak isterim” diye konuştu.