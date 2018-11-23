Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta Pepe krizi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde alacakları için kulübü TFF’ye şikâyet eden Portekizli yıldız kesik yiyecek. Para konusunda sıkıntı çıkarmasının yanı sıra, ayrılmak için şimdiden başka takımlarla görüştüğü ortaya çıkan dünyaca ünlü stoper, Ankaragücü maçında yedek kulübesinde bekleyecek. Hem yönetimin hem de Şenol Güneş’in gözünden düşen Pepe’nin bu durumunun sonraki haftalarda da devam etmesi bekleniyor. Yıllık 5 milyon avroluk ücreti sebebiyle yönetimi en çok zorlayan isim olan Portekizli oyuncunun satışına da onay verilmişti. 35 yaşındaki oyuncunun İngiltere’den Southampton, Portekiz’den Porto ile Arap ve Çin takımlarıyla görüşme hâlinde olduğu biliniyor. Teknik direktör Şenol Güneş’in yarın deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçında Vida-Medel ikilisini stoperde görevlendirmesi bekleniyor.

> Dorukhan’a şans

Siyah-beyazlılardaki radikal kararlar, alacakları için kriz çıkaran Pepe ve Tolgay Arslan ile sınırlı değil. Ankaragücü maçı öncesi sakat, formsuz ve problemli oyunculardan yana dertli olan Şenol Hoca’nın kadroda önemli değişiklikler yapması bekleniyor. Babel’in sakat, Oğuzhan Özyakup’un hem formsuz hem de moralinin çok bozuk olması sebebiyle tecrübeli çalıştırıcı gençlere sarılacak. Forvette Güven Yalçın’a şans vermeye başlayan Şenol Hoca’nın, kadro dışı kalan Tolgay ile yedek bekleyecek Oğuzhan’ın yokluğunda ön liberoda Dorukhan Toköz’ü görevlendirmesi bekleniyor. Sezon başında transfer edilen 22 yaşındaki oyuncusundan çok memnun olduğunu her fırsatta dile getiren başarılı teknik adam, hafta içindeki antrenmanlarda da Dorukhan’la özel olarak ilgilenmesi dikkati çekti.