Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde umduğunu bulamayan iki takım Trabzonspor ile Fenerbahçe, yarın Akyazı’daki kritik maçta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu önemli karşılaşma öncesi dostluk mesajları verdi. Taraftarın “Trabzonspor son idmanını Akyazı’da yapsın, biz de gelelim” mesajını değerlendiren Ağaoğlu, “Bu maçı kazanacaksak taraftarlarla birlikte kazanacağız. Onların bu isteği üzerine cumartesi günü son idmanı saat 16.00’da stadımızda yapacağız” derken taraftarlara da “Gerginlikten uzak durun” diye seslendi. Maçın bir şölen havasında geçmesini istediğini söyleyen Trabzon Başkanı “Gerginlikten uzak duralım, 90 dakika boyunca sadece takımımızı destekleyelim. Bilet alırken gösterilen hassasiyeti maçta da görmek istiyorum” dedi.

> Başkanlar maçta olmalı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un maça geleceğini deklare etmesiyle ilgili de konuşan Ahmet Ağaoğlu “Akyazı Stadyumu’nda misafir başkanların yeri hazırdır. Kulüp başkanlarının yeri benim sağımdır. Şartlar her ne olursa olsun bir başkan takımı asla yalnız bırakmamalı. ‘Küstüm, gitmiyorum’ olmaz. Ben şahsen bütün maçlarda yerimi almak için çaba sarf ediyorum. Futbolcunun başkanı görmesi onun için ayrı bir motivasyon kaynağıdır. Gökdeniz bir Gençlerbirliği maçı öncesinde ‘İstiklal Marşı okunurken tribüne baktık, orada başkanı ve sizi göremeyince içimden bu maçta bizi doğrayacaklar dedim, doğradılar da’ demişti. Bu sebepten dolayı her maça gitmeye özen gösteriyorum. Özel iş, sağlık durumları olur orası ayrı konu” ifadelerini kullandı.