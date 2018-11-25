Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentinde düzenlenen Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye gümüş madalya kazanarak, büyük bir başarı elde etti. Erkekler, bayanlar ve karışık takım olmak üzere 3 kategoride düzenlenen şampiyonada her kategoride 8 ülke mücadele etti. Erkeklerde Yunus Sarı ve Hasan Can Lazoğlu, bayanlarda ise Sude Bulut ve İkra Kayır ter döktü.
Çeyrek finalde Çin’i yenen Milliler, yarı finalde ise Fildişi Sahilleri’ni mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Rusya’ya yenilen ay-yıldızlılar, dünya ikincisi oldu. Şampiyonada üçüncülüğü Fildişi Sahili, dördüncülüğü ise Kazakistan elde etti.
Taekwondo Milli Takımı dünya ikincisi oldu
25.11.2018 - 20:45 | Son Güncelleme: 25.11.2018 - 20:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye, karışık takımıyla gümüş madalya kazandı.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Fujairah kentinde düzenlenen Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye gümüş madalya kazanarak, büyük bir başarı elde etti. Erkekler, bayanlar ve karışık takım olmak üzere 3 kategoride düzenlenen şampiyonada her kategoride 8 ülke mücadele etti. Erkeklerde Yunus Sarı ve Hasan Can Lazoğlu, bayanlarda ise Sude Bulut ve İkra Kayır ter döktü.
Etiketler : Dünya Takımlar Taekwondo Şampiyonası,
590340 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/590340.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
12
8
3
1
17
5
12
27
2
Galatasaray
13
7
3
3
23
15
8
24
3
Kasımpaşa
12
7
1
4
26
19
7
22
4
Malatyaspor
12
6
3
3
19
10
9
21
5
Beşiktaş
13
6
3
4
24
17
7
21
6
Antalyaspor
13
6
2
5
16
19
-3
20
7
Ankaragücü
13
6
1
6
16
17
-1
19
8
Konyaspor
13
4
6
3
18
15
3
18
9
Göztepe
12
6
0
6
15
14
1
18
10
Trabzonspor
12
4
4
4
19
18
1
16
11
Bursaspor
13
3
7
3
14
13
1
16
12
Sivasspor
13
3
6
4
15
19
-4
15
13
Alanyaspor
13
5
0
8
11
18
-7
15
14
Erzurum BB
13
3
5
5
11
14
-3
14
15
Fenerbahçe
12
3
4
5
11
15
-4
13
16
Akhisar Bld.Spor
13
3
3
7
15
24
-9
12
17
Kayserispor
13
3
3
7
10
22
-12
12
18
Çaykur Rizespor
13
1
6
6
14
20
-6
9
13. Hafta Maçları
23.11.2018
Galatasaray 1 - 1 Atiker Konyaspor
24.11.2018
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 1 - 0 Antalyaspor
24.11.2018
Alanyaspor 5 - 0 Kayserispor
24.11.2018
Mke Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş
25.11.2018
Sivasspor 1 - 1 Çaykur Rizespor
25.11.2018
Akhisarspor 2 - 4 Bursaspor
25.11.2018
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
25.11.2018
Trabzonspor - Fenerbahçe
26.11.2018
Göztepe - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
13
10
1
2
19
7
12
31
2
Denizlispor
13
9
1
3
25
15
10
28
3
Boluspor
13
8
2
3
17
9
8
26
4
Gazişehir Gaziantep
13
7
4
2
20
7
13
25
5
Ümraniye
12
6
3
3
14
10
4
21
6
Adana Demirspor
13
6
2
5
15
11
4
20
7
Hatayspor
13
5
4
4
12
10
2
19
8
Altınordu
12
4
5
3
14
9
5
17
9
Giresunspor
13
5
2
6
15
13
2
17
10
Altay
13
4
4
5
19
14
5
16
11
Osmanlıspor
12
5
1
6
12
9
3
16
12
İstanbulspor
13
4
4
5
18
20
-2
16
13
Balıkesirspor
12
4
4
4
13
16
-3
16
14
Adanaspor
13
3
6
4
17
17
0
15
15
Eskişehirspor
13
3
3
7
12
28
-16
12
16
Afjet Afyonspor
12
3
2
7
15
18
-3
11
17
Elazığspor
12
3
1
8
14
24
-10
10
18
Karabükspor
13
0
1
12
3
37
-34
-2