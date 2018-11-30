Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Türk Telekom’da kazanılan Lokomotiv Moskova maçından sonra kim derdi ki, iki ay sonra ortaya böyle bir tablo çıkacak!.. Teknik direktör Fatih Terim’in işaret ettiği gibi o dönem Galatasaraylılar, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun hayallerini kuruyor, bir camia “Niçin olmasın” diye haykırıyordu. Ruslar karşısındaki 3-0’lık zaferden sonra gruptan lider çıkma hesapları yapılırken Galatasaray sonrasında oynadığı dört maçta da gol atamadı. Sarı-kırmızılılar, önceki gün Moskova’daki mağlubiyetle de Şampiyonlar Ligi’nde havlu attı. Eylül ayının ortasını rüya gibi geçiren Galatasaray için kasım ayı dert ayı oldu. İstanbul’daki Lokomotiv zaferi sırasında ligde de lider durumda olan Galatasaray, şimdi ise Başakşehir’in 6 puan gerisinde...



Futbol beğenilmiyor

Olaylı Fenerbahçe derbisi Galatasaray’a çok ağır şekilde fatura edilirken, gelen cezalar doğrudan sarı-kırmızılıların oyun planlarını da etkiledi. Konya maçında son dakikada sarı-kırmızılıların aleyhine verilen penaltı ise işin tuzu biberi oldu. Başkan Mustafa Cengiz, TFF’nin istifasını istedi, Ali Dürüst istifa edip kararından döndü. MHK’nın Konya maçını yöneten Hüseyin Göçek ile VAR hakemi Halis Özkâhya’yı dinlendirme kararı sonrasında ise 17 kulüp Kulüpler Birliği çatış ı altında Galatasaray’ı dışlayıp TFF’ye “Bu karardan dönün, yoksa fena olur” diyerek parmak salladı. Bu tablo altında Beşiktaş maçı da gelip çattı. Aslan derbide alacağı sonuçla ya kaostan çıkacak ya da düşüşünü hızlandıracak…

Terim hiç uyumadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçında ortaya çıkan görüntüden dolayı çok üzgün... Hiçbir planının sahada uygulanamaması tecrübeli teknik adamı büyük hayal kırıklığına uğratırken, Terim yöneticilere Beşiktaş derbisinin ‘diriliş’ maçı olacağını söyledi.



Cengiz’e bir 45 daha!

PFDK, Konyaspor maçındaki penaltı kararı sonrası hakem Hüseyin Göçek’in üstüne top fırlatan Serdar Aziz’e 3 maç ceza verdi. Disiplin Kurulu, GS TV’deki açıklamalarından dolayı 45 gün daha hak mahrumiyeti cezası kesti. Cengiz daha önce de 60 ve 45 günlük cezalar almıştı.



NAMOĞLU: Daha önce de dinlendirdik

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için alınan ‘dinlendirme’ kararıyla ilgili konuştu. Namoğlu, “Daha önce de hakemleri dinlendirdiğimiz oldu. Bir bildiri yayınladık çünkü müthiş bir bilgi kirliliği oluştu. O toplantı rutindi. VAR protokolüne uymadıkları için böyle bir karar alındı” dedi.

23 maçta 2 galibiyet!

G.Saray, Avrupa’da geçmişini mumla arıyor. Sarı-kırmızılılar, 2013-14 sezonunda Devler Ligi’nde sahasında Juventus’u 1-0 yenerek tur atladığı karşılaşmanın ardından Avrupa kupalarında çıktığı 23 müsabakada sadece iki defa galip gelirken 14 defa mağlup oldu.