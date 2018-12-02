Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.Emin Uluç

Fenerbahçe’nin vekil teknik direktörü Erwin Koeman, kötü sonuçların sebebini gol yollarında yaşanan kısırlığa bağladı. Sarı-lacivertlilerin 20 resmi maçta ancak 20 gol atabildiğine değinen Hollandalı çalıştırıcı, “Sorun son vuruşlarda. Pozisyon üretiyoruz ama gol atamıyoruz” dedi. İstatistikler de Koeman’ı destekliyor. Ligde oynanan 13 haftalık bölümde Fenerbahçe 52.6 dakika ortalamayla ilk golü en geç bulan takım. Sarı-lacivertliler aynı zamanda net gol pozisyonunu gole çevirmede de yüzde 19’luk ortalamayla son sırada yer alıyor. Bu tabloya bir de deplasmanda en az gol kaydeden ikinci takım unvanı eklenince durum daha net şekilde ortaya çıkıyor. Ancak Koeman umutsuz değil. Tecrübeli teknik adam, “Pozisyon kısırlığı yaşasak sıkıntı büyük olurdu ama son vuruşlarda biraz dikkatle çok önemli mesafe kaydedebiliriz” sözleriyle rakamları lehlerine çevirebileceklerine vurgu yapıyor.



İşi kolay değil

Antrenmanlarda bu konunun üzerinde özellikle duran Koeman, golcülere son vuruş çalıştırıyor. Frey, Slimani ve Soldado’nun yanı sıra, Valbuena, Barış, Mehmet Ekici ve Benzia da gol vuruşu çalışıyor. Tabii Koeman’ın bu konudaki çabası sadece antrenmanlarla kısıtlı değil. Hollandalı, başta Slimani olmak üzere özgüven eksikliği yaşayan oyuncularıyla birebir görüşüyor. Yedek olması beklenirken takımın en skoreri haline gelen Frey hırsıyla takım arkadaşlarına örnek olurken, Slimani için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Forma giydiği 10 maçta sadece 1 kez ağları havalanıran ve kaçırdığı net fırsatlarla sadece Fenerbahçe’nin değil, Süper Lig’in en kötü golcüsü durumuna gelen Cezayirli’nin morali dipte. Dinamo maçında yedek kalmanın da etkisiyle yüzü gülmeyen Slimani’yle yakından ilgilenen Koeman, golcülerinin Kasımpaşa’da patlama yapmasını bekliyor.

Altyapıya dev transfer

Geleceğe yatırım projesi kapsamında sezon başında Altınordu’dan Berke ve Barış’ı transfer eden Fenerbahçe, şimdi de İzmir ekibinin şef scoutunu aldı. Sarı-lacivertliler, Altınordu’nun oyuncu izleme bölüm yöneticisi Serhat Pekmezci’yle anlaştı. Pekmezci, Fenerbahçe’de aynı görevi üslenecek.



Yanal’a kapılar kapalı

Cocu’dan sonra Erwin Koeman’la yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe’nin bir numaralı teknik direktör adayı Leonardo Jardim. Sarı-lacivertliler, son olarak Monaco’da çalışan 44 yaşındaki Portekizliyle yakın temasta. Tribünlerin ısrarla istediği Ersun Yanal ise Başkan Ali Koç’un vetosuna takıldı.