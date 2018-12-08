Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ankaragücü ve Galatasaray galibiyetlerinden sonra bu sezon ilk defa 3 maç üst üste kazanma şansı yakalayan Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor’a takıldı. Ev sahibi ekibin çok daha fazla gol pozisyonuna girdiği maçta siyah-beyazlıların kalecisi Karius, yaptığı kurtarışlarla takımına 1 puanı kazandıran isim oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı düşük tempoda geçtikten sonra oyun hızlanmaya başladı. Siyah-beyazlıların hücumlarında Ljajic ve Güven Yalçın’ın uyumu Alanyaspor’a zor anlar yaşatıyordu. Özellikle Güven’in ceza alanı içindeki inatçılığı ile Ljajic’in uzaktan şutları dikkat çekiciydi. Ancak oyununda topa daha fazla hakim olan taraf Sergen Yalçın’ın ekibi oldu. Sackey ve Efecan’ın orta alandan hızlıca çıkardığı toplar ile buluşan Cisse, siyah-beyazlı savunmayı sık sık zorladı.



Değişiklikler yetmedi

Beşiktaş’ın ön libero bölgesinde görev yapan ikilisi Medel ve Dorukhan’ın top kullanmada ve oyun kurmadaki yetersizliği de dikkat çekti. İlk yarının sonunda Quaresma’nın kullandığı korner vuruşunda top ağlara gitmek üzereyken kaleci Haydar son anda parmaklarının ucuyla yaptığı kurtarışla golü önledi. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Alanyaspor golle burun buruna geldi. Cisse’nin kale ağzından çektiği şutu Karius güçlükle kurtararak golü önledi. Alman kaleci ardından Campos ve Fernandes’in şutlarında da kalesinde devleşerek Alanyasporlu futbolculara saç baş yoldurdu. Ev sahibi ekibin atakları Beşiktaş’ı bunaltıyordu. Efecan’ın şutu da direğe takıldı. Şenol Güneş rakip sahada daha fazla top tutmak amacıyla Pektemek’i çıkarıp Love’u oyuna aldı. Tecrübeli hocanın 72’deki Güven-Oğuzhan değişikliği ise Kartal’ın ritmini daha da düşürdü. Gecenin yıldızı Karius, 90+3’te Villafanez’in kale ağzında bomboş pozisyonda çektiği sert şutu da kurtardı ve puanlar paylaşıldı.

Ev sahibi fark attı!

Alanyaspor dünkü maçta Beşiktaş karşısında ceza sahası içinde rakibinden çok daha üstündü. Ev sahibi ekip rakip ceza alanı içinde 24 defa topla buluşurken, yakaladığı net gol pozisyonlarında ise kaleci Loris Karius’a takıldı. Beşiktaş ise ceza sahasında 90 dakika içinde 14 defa topla buluşabildi.

Alanya’ya Alman duvarı

Siyah-beyazlıların file bekçisi Loris Karius, dün akşamki maçın yıldızıydı. Alanyaspor’un girdiği net fırsatlarda yaptığı kurtarışlarla dikkat çeken Karius, maçın son saniyelerinde dakikaları 90+3’ü gösterirken yüzde 99’luk pozisyonda golü önledi ve takımının Alanya’dan eli boş dönmesini de engelledi. Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımın ortaya koyduğu performansı eleştiren Karius, “Takım olarak iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyemem. Üç puan için gelmiştik, iyi bir seriyi yakalamıştık, devam ettirmek istiyorduk. Ancak biraz yavaş kaldık. Yeteri kadar akıcı oynayamadık. Gol fırsatı bulamadık ve iki puanı bıraktık” dedi. Öte yandan bu sezon ilk defa üst üste iki maçta kalesini gole kapatan Alman eldiven, ayrıca 9 deplasman maçından sonra ilk defa gol yemedi.