Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Rizespor canlı izle, Galatasaray Çaykur Rizespor şifresiz izle, GS Rize maçı canlı skor şifresiz kanallar günün karşılaşmalarına dair en çok merak edilen konuların başında geliyor. Fatih Terim'in takımının başında olamayacağı maçta sarı kırmızılılar, Çaykur Rizespor'u Türk Telekom Stadyumu'nda konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşan iki takım da sahaya 3 puan parolası ile çıkıyor. Ligin son sırasında bulunan Çaykur Rizespor, alacağı puan ya da puanlarla bir nebze olsun nefes almak isterken ev sahibi ekip ise üst sıralarla arasındaki farkın açılmasını istemiyor! Galatasaray Rizespor maçı canlı izle, şifresiz izle gibi merak edilen konular dışında GS Rizespor canlı anlatım, canlı skor kaç kaç gibi merak edilenler de haberimizde sporseverlerle buluşuyor. İşte detaylar...

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar tg.com.tr'de sizlerle olacak.

Galatasaray Çaykur Rizespor karşılaşması AZ TV veya İdman TV üzerinden yayınlanacak mı diye merak eden sporseverler internet üzerinden konuyu araştırıyor ancak karşılaşma sadece beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Yukarıda paylaştığımız linkten beIN SPORTS üyeliği karşılığında karşılaşmayı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet, Garry Rodrigues, Selçuk, Eren Derdiyok, Henry, Ozan, Nagatomo, Muğdat, Feghouli

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Saadane, Brabec, Mehmet, Abdullah, Boldrin, Umar, Petrucci, Samudio, Vedat.

İki takım Süper Lig’de bugüne kadar 34 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray sahadan 23 kez galip ayrılırken, Rizespor ise rakibini 5 kez yenebildi. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Sarı-kırmızılıların 78 golüne, yeşil-mavililer 31 golle karşılık verdi.

İKİ YIL SONRA RİZE'Yİ İSTANBUL'DA AĞIRLIYOR

Galatasaray, bu yıl Süper Lig’e dönen Çaykur Rizespor ile Türk Telekom Stadyumu’nda iki yıl sonra rakip olacak. 17 Eylül 2016'da İstanbul’da oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı. O sezonun ikinci yarısında 18 Şubat 2017’de Rize’de oynanan müsabaka ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

GALATASARAY'DA 6 EKSİK

Galatasaray’da Badou Ndiaye ve Ryan Donk kırmızı kart cezasından, Fernando da sarı kart cezasından dolayı yarınki maçta oynayamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş’ün sakatlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Hasan Şaş’ın da Fenerbahçe derbisinden aldığı cezalar sürüyor.

DÜDÜK ALİ PALABIYIK'TA

Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Serkan Olguncan yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Abdülkadir Bitigen görev alacak. Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, daha önce 18 kez Galatasaray’ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Palabıyık’ın yönettiği 18 maçta sarı-kırmızılılar 9 galibiyet elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Kalan 4 maç ise beraberlikle sona erdi.