Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Süper Lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamayan Galatasaray için alarm zilleri çalıyor... Artık taraftarın sabrı da taşmaya başladı... Kendi sahasında sevinmeyi unutan sarı-kırmızılılar, ligde 4 toplamda da 5 maçtır evinde kazanamıyor. Şampiyonlar Ligi ilk maçında L. Moskova’yı 3-0 devirdikten sonra Avrupa’da kupa hayalleri kurulurken şimdi oluşan tablo sarı-kırmızılı camia için üzüntü verici. Hem skor hem de oyun olarak büyük düşüş yaşayan geçen yılın şampiyon takımı, Moskova galibiyetinde sonra oynadığı 15 maçta, sadece 4 galibiyet alabildi. Bu galibiyetlerden biri de Türkiye Kupası’nda Keçiörengücü’ne karşı.



SON 30 DAKİKA İPTAL

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de koşu kalitesi çok düşük olan Galatasaray’ın fiziksel sıkıntısı müsabakaların gol verilerine bakıldığında da tablo olarak da karşımıza çıkıyor. Son 15 resmi maçta sadece 4 defa kalesini gole kapatabilen Cimbom, toplamda 18 gol yedi. Galatasaray’ın yediği 14 gol karşılaşmaların ikinci yarısında. Bu gollerin 9’u da 60’dan sonra yani son 30 dakikalık dilimde. Sarı-kırmızılılar maçların sonunu getiremiyor ve takım olarak büyük bir düşüş yaşıyor. Buna bağlı olarak Fenerbahçe, Konya ve son olarak Rize önünde öne geçilmesine rağmen bırakın galibiyeti bir puan bile zor kurtarıldı desek yeridir.

ALKIŞLAR OZAN’A

Galatasaray’ın Çaykur Rize ile oynadığı maçta en çok alkış toplayan isim Ozan Kabak oldu. Bayern Münih’in temsilcisinin de canlı olarak seyrettiği 18 yaşındaki müdafaa oyuncusu ikili mücadelelerde başarılıydı. Ozan Kabak, 14 ikili mücadelenin 10’undan galip çıkarken dört de hava topu kazandı. Yerinde müdahaleleri vardı.



O GOLLER KAÇAR MI?

Galatasaray’da Ç. Rize karşılaşmasında Onyekuru’nun yerine oyuna dâhil olan Ömer Bayram, yine arka direkte yaptığı vuruşla taraftara saç baş yoldurttu. Sol çizgi oyuncusu, Bursaspor ve Beşiktaş maçlarında da neredeyse birebir pozisyonları aynı şekilde değerlendirememiş ve bu konuda eleştirilmişti.

DÖRT EKSİKLE PORTO'YA

G.Saray, Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun son maçı olan Porto hazırlıklarına başladı. Antrenmanın ana bölümünde dar alanda oyuna bağlı formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Cimbom’da Emre, Belhanda ve Sinan’ın sakatlıkları devam ederken Serdar Aziz de sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu arada maçı Belaruslu Aleksei Kulbakov yönetecek.