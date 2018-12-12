Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ersun Yanal, 2013-14 yılında Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıdığında sarı-lacivertli taraftarların gönlünde önemli bir yer kazanmıştı. Çünkü en erken şampiyonluklarından biriydi bu. Aziz Yıldırım yönetimi, futbol dışı gerekçelerle Yanal’ın görevine son verdi. Bu karar taraftar ile Yıldırım’ın arasını açtı. Yanal’dan sonra gelen hocaların başarısızlığı Yıldırım’a tepkiyi, Ersun Hoca’ya aşkı körükledi. Öyle ki, Ali Koç göreve geldiğinden beri taraftarlar sadece Yanal’ı haykırdı. Sonunda beklenen oldu. Fakat Ersun Hocayı 2013-14’ün aksine çok zorlu bir süreç bekliyor. Aykut Kocaman’dan dinamik bir takım alan Yanal, kendi felsefesini de sahaya yansıtmış, 28 puan kaybı yaşarken 74 puanla zirve görmüştü. Oysa Fenerbahçe bu sezon 15. hafta itibarıyla zaten 31 puanlık bir kayıp yaşamış hâlde.

Biraz zaman alacak

Kimse Ersun Hoca’dan imkânsızı başarmasını beklemiyor. Ama takımı toparlamanın da kolay olmayacağı aşikâr. Yanal, öncelikle Samandıra’daki tansiyonu düşürmek, oyuncular arasındaki bağları onarmak, yeniden birlik beraberliği inşa etmek zorunda. Birbirlerine selam vermekten dahi imtina eden, Akhisar’dan otobüsle dönünce takımdan ayrılmayı kafasına koyan oyuncu grubuyla bunu başarmak ciddi emek isteyecek. Pek tabii bir de öz güven problemi var. Takımdaki herkes inancını kaybetmiş durumda. Bireysel performanslar yerlerde sürünüyor. Güçsüzlükler sakatlıkları tetikliyor. Yine de bütün bu olumsuz tablo Yanal’ı endişelendirmiyor. Kapsamlı bir analiz hazırlayan Ersun Hoca, kısa vadede takımı Avrupa’ya taşıyacak bir performans planlıyor.

YANAL'IN TAVRI NET

Comolli düşünsün

Ersun Yanal, taraftarların kovulmasını istediği Comolli’yle çalışabileceği iletti. Ersun Hoca “Transfer planlamasını ben yaparım. Transfer yapılacak mevkileri ben belirlerim. Transfer edilecek oyuncuları ben seçerim. Görüşmeleri Comolli yapar. Birlikte çalışmamızda sıkıntı olmaz” ifadesiyle tavrını ortaya koydu.

ŞARTLI AF GELİYOR

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, Ozan Tufan, Aaıtf ve Dirar’a af kapısı aralandı. Yeni teknik heyetin göreve başlamasıyla birlikte bu oyuncuların da Samandıra’ya dönmesi bekleniyor. Ersun Yanal performansları yeterli bulursa dört isim takımda kalacak.

ALPER BOĞUŞLU KALIYOR

Teknik ekip değişiyor

Ersun Yanal kurmaylarını belirledi. Ersun Hoca’nın yardımcıları Volkan Kazak ve Recep Karatepe olacak. Performans antrenörü olarak Noyan Dülek görev alacak. Yanal kaleci antrenörü olarak da Altay Dağdelen’i düşünüyordu ama Alper Boğuşlu’yla yeni üç yıllık sözleşme imzaladığı için bu değişiklik gerçekleşmeyecek.

YÖNETİCİLER DE TEPKİLİ

Otobüs krizi sürüyor

Akhisar mağlubiyeti oyuncuların İstanbul’a otobüsle gönderilmesi yönetimde de huzursuzluğa sebep oldu. Özellikle yabancı futbolcuların tepki gösterdiği olay yöneticileri de rahatsız etti. Birçok yönetici bu kararın yanlış olduğunu düşünürken, Başkan Ali Koç’un bu cezayı kimseye sormadan uygulaması da tepki çekti.