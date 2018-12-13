Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’dan durum değerlendirmesi... 5-0’lık Malatya maçını asla unutmadıklarını belirten Karaman “Malatyaspor maçını sansasyonel bir skorla, bizi son derece üzen skorla kaybettik. Ama umudumuzu kaybetmedik. Hayatımız mücadelelerle geçti. Her türlü fitne fesatla mücadele ettik. Bizde farklı hiçbir şey olmadı. Ama oyuncularımız da bu sonucu hazmedemediler ki ortaya bir duruş koydular. O duruşun sonunda kazanılan üç maç var. Bu son değil. Başlangıç olarak addedilebilecek konu olmalı” dedi. Ekstra bir motivasyon da yapmadığını belirten Karaman “Ringe çıktığında o yumruğu atacağım dersin. Bizimki de o olay” diye konuştu.

> Beşiktaş maçı yorumu

Hafta sonundaki Beşiktaş maçını da değerlendiren Ünal Hoca “Matematik olarak baktığınızda hem Beşiktaş hem de bizim açımızdan zor bir müsabaka. Ben bu ligde oynadığımız hiçbir müsabakayı diğerlerinden farklı görmüyorum. Belki Rizespor maçı Beşiktaş maçından daha zor olabilir. Beşiktaş bu ülkede son derece saygı duyduğumuz camia. Başında içimizden biri var. Onlar için de zor olacak. Hedefimiz iyi temsil etmek, sonucu hep beraber göreceğiz” diye konuştu. Karaman camiadaki şampiyonluk söylemi için de “Benim ağzımdan bu sezon için asla bu kelimeyi duyamayacaksınız” ifadesini kullandı.